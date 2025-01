Modica. Dissesto finanziario: dati storici di un cammino difficile

La sindacatura di Concetto Scivoletto

“…Nella seduta del 30 gennaio 1986 il sindaco Scivoletto presentava un’allarmata relazione sulla situazione debitoria del Comune: la colpa, nella sua relazione era: 1)della estensione della rete elettrica che aveva portato ad un aggravio di circa due miliardi di lire(forse intendeva dire estensione dell’illuminazione pubblica); 2)delle indennità per espropriazioni;3)dei canoni SIP cresciuti di 300 milioni lire l’anno. Proponeva di chiedere un contributo straordinario alla Regione. La proposta fu approvata all’unanimità, ma dalla Regione non giunse alcun soccorso”

(D. Pisana, Modica in un trentennio, percorsi di storia in una città in cammino. 1980-2010, p.146)

La sindacatura di Giuseppe Drago

Giuseppe Drago denunciava in una intervista del 6 giugno 1987:

“L’amministrazione non può assolvere agli atti di ordinaria amministrazione. Non ci sono i soldi per pubblicare le gare di appalto, per la manutenzione della pubblica illuminazione, per assumere i netturbini”.

(D. Pisana, Modica in un trentennio, p.154)

La sindacatura di Ignazio Agosta

Così si esprimeva nelle sue dichiarazioni programmatiche del 29 marzo 1988:

“La situazione di cassa del Comune è preoccupante; infatti la scopertura con la cassa di Risparmio, dopo il pagamento degli stipendi di questo mese, supera i 6 miliardi (cifra che è prossima a quella massima consentita dalla legge per il nostro Comune). I mandati di pagamento già emessi e giacenti in Banca inevasi ammontano a circa 1,5 miliardi. Le erogazioni che attendiamo dallo Stato sono quelle delle trimestralità di Aprile e dei contributi perequativi(Maggio) che potrebbero arrivare in ritardo. La situazione che dovremo affrontare nei prossimo mesi sarà, quindi, pesante. La questione, nota a questo consiglio, dei debiti fuori bilancio riguarda l’ENEL e la SIP, per una cifra di circa 1.2. milioni e quello (non quantificabile ma rilevante) derivante dalle procedure espropriative mai definite dal Comune. Le disponibilità certe di cui dispone il Comune per investimenti sono quelle assegnate ai sensi della legge 1/79(circa 5 miliardi/anno), quelle derivanti dalle riscossioni di cui alla legge n. 10/77(circa 800 milioni/anno) e quelle derivanti dalla contrazione di mutui con la Cassa DD.PP.

Per quanto riguarda queste ultime, il monte mutui che può contrarre il Comune è di circa 43 miliardi, di cui 23 già contratti; resta quindi una possibilità residua di circa 20 miliardi.

L’Amministrazione ritiene, pertanto, di attivare attraverso un’azione amministrativa continua ed incisiva, le fonti di finanziamento specifiche ed in conto capitale da parte dello Stato, della Regione, dell’Agenzia per il Mezzogiorno e degli organismi comunitari europei.

“Si ricorse pertanto a falsare il bilancio 1988: le entrate tributarie (I° Titolo) furono aumentate da 1.486.836.000 del 1987 a 8.851.722.000;e le entrate extratributarie (III° Titolo) da 1.090.120.000 a 2.700.977.000. Il falso più clamoroso fu la previsione di 3.500.000.000 milioni di Lire per occupazione spazi e aree pubbliche da parte dell’ENEL e della SIP; previsione assurda oltre che bugiarda poiché nel contempo si riscuoteva la tassa di pochi milioni e non si aprì nessun contenzioso con i due enti pubblici” (S. Terranova, Contributo alla storia di Modica, p. 77)

La sindacatura di Franco Di Martino

Il successore dell’ing. Agosta alla guida della città fu il comunista Franco Di Martino, uomo di punta del Pci, che si insediò a Palazzo San Domenico il 10 luglio 1989. Il suo governo non poté imprimere alcun indirizzo alla crescita di Modica ; rimase in carica, infatti, soltanto sei mesi, dovendo far fronte ad una emergenza finanziaria sempre più alla deriva:

“La situazione era veramente grave. Si giunse al ritardo di quattro mesi nel pagamento degli stipendi. I fornitori rifiutavano di partecipare alle gare, al Comune giungevano decreti ingiuntivi per miliardi.(…) L’anticipazione di cassa, che nel 1984 era di 1 miliardo e 200 milioni, salì a 15 miliardi nel 1988 e lo stesso nel 1989; si pagavano 600 milioni di lire all’anno per gli interessi”.

Con Di Martino la situazione di cassa del Comune toccò picchi di gravità molto alti ed egli, pur di assicurare lo stipendio ai dipendenti che protestavano quotidianamente, si assunse delle responsabilità che andarono oltre i limiti consentiti dalle norme giuridico-amministrative della gestione finanziaria:

“La goccia che fece traboccare il vaso fu l’annullamento del Bilancio 1989 da parte della CPC il 27.11.1989, in quanto “in violazione della norma contenuta nell’ultimo comma dell’art. 112 del vigente OREL, non era stato applicato al bilancio stesso il disavanzo di 7 miliardi 966 milioni di lire risultante dal conto consuntivo dell’esercizio 1987”.

( D. Pisana, Modica in un trentennio p. 176)

La seconda Sindacatura di Concetto Scivoletto

“…si moltiplicavano i cottimi fiduciari: dal 17.5.1988 al 10.1.1990 ne furono deliberati cinquantaquattro…Si moltiplicarono gli incarichi professionali a privati: dal 9.1.1986 al 27.11.1986 ne furono deliberati ottantanove; e dal 11.5.1988 al 17.11.1988 furono deliberati trentadue incarichi professionali.” S. Terranova, Contributo alla storia di Modica, p.82)

“ 1) Spese fuori Bilancio: 15 miliardi e 500 milioni salvo 250 milioni risalenti al 1983 e ‘84 che erano frutto dell’alternativa; 2) Debito verso la CPDEL: 5 miliardi e 500 milioni; 3) Interessi per scopertura bancaria: 3 miliardi accumulati dal 1985 al 1988; 4) Debiti verso l’ENEL: 4 miliardi, riferiti all’87 e ‘88; 5) Debiti verso i dipendenti derivanti dall’applicazione del DPR 247: 7 miliardi 941 milioni; 6) I debiti verso i fornitori erano incalcolabili: ogni giorno giungevano al comune decreti ingiuntivi. Mancano i debiti per le espropriazioni per i quali l’alternativa non ha particolari colpe essendo un fenomeno nazionale, cui lo Stato farà fronte con un provvedimento legislativo. La situazione debitoria alla fine del 1988 si aggirava attorno ai 40 miliardi, ed era destinata a crescere…” (S. Terranova , Contributo alla storia di Modica, pp.82-83);

“Le ultime amministrazioni di alternativa, capeggiate da Di Martino e Scivoletto, avevano infatti previsto al Titolo I del bilancio, cioè le Entrate tributarie, una previsione di somme pari a 11 miliardi 017. 426.720 lire, invece, in quell’anno entrarono nelle casse del comune solo 2 miliardi 466.930.987 lire; previsione errata fu anche quella relativa al Titolo III°, dove a fronte di una somma prevista di 2 miliardi 873.177.000 si ebbe nella casse comunali un entrata di appena 535.184.425 lire, che, sommata ai residui attivi, raggiunse le 819.674.794 lire. Infine, anche un previsione errata si rivelò quella relativa ai trasferimenti di Stato e Regione, tant’è che rispetto ai 27 miliardi 261.184.425 lire previste per il 1989 il Comune incassò 25 miliardi 203.700.088 lire, trovandosi, alla fine, grazie a tutte queste previsioni errate con uno sbilancio, nelle spese correnti, di 12 miliardi 954.484.000 lire.( S. Terranova, op.cit. , p. 93)

Di fronte alla situazione disastrosa del bilancio comunale, la sindacatura di Terranova cercò di trovare la strada che potesse avviare l’ente sulla via del risanamento; riuscì a mettere su uno strumento finanziario molto rigoroso, ridotto quasi all’osso rispetto al passato, e nel corso di alcune sedute consiliari riuscì a farsi approvare il piano previsionale e programmatico per il 1990:

“Terranova l’8 agosto portò all’approvazione del CC “l’approvazione del consuntivo dell’anno 1988 e il 24 novembre il ripiano del disavanzo residuo dell’anno 1988, e “l’aggiornamento della previsione di Bilancio 1989 relativamente ai residui attivi e passivi”. Nella stessa seduta il CC fu chiamato a precisare “i capitoli di imputazione del disavanzo di amministrazione degli anni pregressi”; lavoro che fu completato il 7 dicembre con la “Integrazione della relazione previsionale e programmatica del Bilancio 1990, e con la “modifica delibera CC n. 354 del 29/11/1990 relativa ad aggiornamento residui attivi e passivi”(S. Terranova, op. cit. pp. 93.94)

La sindacatura Ruta

“…la situazione debitoria ammontava a 39 miliardi 781.091.685 lire. Ma c’erano residui attivi per cifre uguali. Situazione debitoria e creditizia erano da addebitare al terremoto di S.Lucia e al decreto relativo che aveva sospeso il pagamento delle imposte locali. I tre anni scadevano proprio nel 1994, e si cominciò a riscuotere. Così la fortuna baciava in fronte Carmelo Ruta, il quale si trovava a raccogliere i frutti del lavoro di risanamento effettuato nel ‘90, ossia le entrate degli esercizi ‘90, 91, 92 e 93. Furono sostanzialmente £ 40 miliardi circa, cui avrebbero dovuto aggiungersi 10 miliardi circa di erogazione della Regione per la legge regionale n. 25 del 1993, Tit.VI “Interventi nel settore della pubblica amministrazione ”, art. 59: “Provvidenze ai Comuni in stato di disavanzo finanziario”. Ruta richiese il dovuto, ma, davanti al silenzio degli organi regionali, non esitò a procedere per vie legali. La causa si trascinò per molti anni, cosicché la somma di circa 10 miliardi fu riscossa dall’amministrazione succeduta nel 2002”, (S. Terranova, op. cit. pp.109-110)

La sindacatura Torchi

«Nel mese di dicembre 2005 la Giunta Torchi ha approvato quattro delibere di accordi transattivi con diversi creditori del Comune, che danno uno spaccato veramente allarmante della situazione finanziaria dell’ente. Con delibera di Giunta n.163 è stato riconosciuto un debito col Comune di Scicli per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nella discarica di San Biagio negli anni 2002-2005, pari ad euro 7.787.376, di cui ben 1.313.000 per interessi maturati a seguito dei ritardi nel pagamento delle fatture e di non rispetto di precedenti piani d’ammortamento. Con delibera n.155 è stato riconosciuto un debito con la Modica Multiservizi di euro 883.365 accumulati al 30 novembre in pochi mesi di attività della stessa. Con delibera n.157 è stato riconosciuto un debito con l’Enel di euro 932.447. Con delibera n.160, a seguito di atto di diffida, è stato riconosciuto un debito con la Catania Multiservizi per il servizio di pulizia, custodia e piccola manutenzione del Palagiustizia pari ad euro 677.067 oltre gl’interessi(…).

La sindacatura Buscema

“ Il risanamento finanziario. Realizzeremo una operazione finanziaria che consentirà di trasformare il debito del Comune da breve a lungo termine. Vogliamo pagare subito il dovuto a fornitori e operatori comunali. Taglieremo sprechi, doppioni e aree di privilegio. Ridurremo drasticamente i costi per i Consigli di Amministrazione delle società comunali. Taglieremo del 25% le indennità degli amministratori. Agiremo per Modica come un buon padre di famiglia farebbe per la sua casa.” ( In mani sicure, Antonello Buscema sindaco, elezioni amministrative Modica, 15 /16 giugno 2008)

“La città stava sfiorando la caduta nel dissesto finanziario, ma l’appello del sindaco alle forze produttive, imprenditoriali e ai cittadini ad una collaborazione ha trovato una discreta risposta, evitando così di far sprofondare nel baratro la città.…”(D. Pisana, op. cit. , p. 383)

“Dopo aver portato pubblicamente all’attenzione della città la situazione finanziaria, l’amministrazione Buscema, nella seduta del Consiglio Comunale del 19 settembre 2008, approva il Conto Consuntivo 2007, che era stato predisposto dal Commissario Straordinario Giovanni Bologna il 20 giugno 2008 e che conteneva un disavanzo di amministrazione di €13.904.898,67.

Rispetto al bilancio consuntivo del 2006 , che conteneva un disavanzo di amministrazione di € 687.332,52, il disavanzo del 2007 giungeva a quasi € 21.000.000, poiché ai 14.000.000 di euro accertati dal Commissario si aggiungevano 6.000.000 di euro relativi alla vicenda dei fitti del tribunale, oltre al 1.000.000 di Euro di maggiori anticipazioni della SERIT per la riscossione dell’ICI.

“ Lo strumento finanziario del 2008 presentava la seguente situazione:

“ un disavanzo di amministrazione pari a € 13.900.000 sulla base della delibera n. 139 del 25 Giugno 2008, di approvazione della bozza del rendiconto 2007, adottata dal Commissario. Alla superiore cifra va ulteriormente sommato un importo pari a € 6.400.000 derivante dalla reiterata imputazione in bilancio di una entrata dal Ministero della Giustizia per fitto locali Palazzo di Giustizia che è stata accertata come inesistente, responsabilmente cancellata in questo bilancio. Sussistono debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento per un importo già quantificato pari a € 16.000.000 e in corso di quantificazione per ulteriori presumibili € 4.000.000.

Il Comune presenta una notevole esposizione bancaria, mediamente pari a € 5.000.000, per effetto di anticipazioni di tesoreria e di aperture di credito.

Con queste cifre parziali siamo già ad oltre 45.000.000 € di debiti.

La gestione dei residui evidenzia la presenza di poste attive e passive di notevolissimo ammontare, pari a circa 36.000.000 € per quelli attivi (che teoricamente si dovrebbero riscuotere), e ad oltre 140.000.000 € per quelli passivi (che teoricamente si dovrebbero pagare).

In ordine al recupero dell’evasione tributaria, si riscontra un notevole scostamento tra la previsione e l’accertamento dell’entrata a consuntivo.

Il costo del personale a vario titolo dipendente del Comune ammonta a € 21.833.153 (di cui € 19.299.775 a tempo indeterminato e € 2.533.378 a tempo determinato), a fronte di un importo iscritto al titolo I (entrate tributarie) delle entrate pari a € 16.497.430, creando così ogni anno uno squilibrio di circa 5.000.000 di Euro.

Il numero dei dipendenti a tempo indeterminato è pari a 515 unità su una popolazione residente pari a 53.000 unità; il numero dei dipendenti a tempo determinato (ai sensi delle Leggi Regionali n. 21/2003 e n. 85/1995) è pari a 117 unità, retribuite per il 70% a carico del Comune e per il restante 30% a carico della Regione.

Le due società costituite dal Comune, in precedenza in forma di società mista e successivamente trasformate in società con il 100% di capitale comunale, gestiscono servizi in regime di convenzione attraverso contratti che l’Amministrazione ritiene non corrispondenti ai valori di mercato (basta pensare che il servizio di manutenzione di verde pubblico con l’amministrazione Ruta e gestito direttamente dal comune costava 50.000 €, oggi con la Multiservizi costa 400.000 €).

Il Comune aveva stipulato intorno al 2003 un contratto di finanziamento SWAP con il miraggio di utilizzare la fase di tassi di interesse decrescenti per pagare le rate a tasso fisso dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, ma con il reale risultato di ulteriormente appesantire il debito nella fase attuale di tassi crescenti (oggi le perdite oscillano tra i 150.000 ed i 200.000 € l’anno e la rescissione del contratto comporta un costo di 6.000.000 €).

Il bilancio di previsione dell’anno 2008 sconta, peraltro, l’ulteriore aggravio di € 665.000 pari al rientro nei parametri del patto di stabilità 2007 non rispettato; se il bilancio 2008 non fosse stato approvato entro il 31/8/2008 la sanzione consisteva in aumento dell’IRPEF dello 0,3% per i dipendenti pubblici residenti nel comune di Modica” (D..Pisana, op. cit.pp 473-474).

Il Sindaco Antonello Buscema, dopo l’adozione del bilancio di previsione 2009 e degli atti di corredo, rilasciò la seguente dichiarazione: “ Intendo ringraziare tutto il consiglio comunale e in particolare le forze di maggioranza che in modo coeso e coerente hanno discusso sino alla fine della seduta e adottato un documento finanziario che ci da ulteriore slancio per continuare nell’opera di risanamento finanziario dell’Ente peraltro ampiamente previsto e condiviso nel nostro programma elettorale. Il bilancio adottato è il frutto di un’azione politica, che dura da mesi, fatta di confronti serrati con le forze sociali della Città ed è per tale ragione che ieri si è inaugurata la stagione dei bilanci coerenti e fedeli alle necessità e alle esigenze dell’ente che vede nel risanamento, nel mantenimento dei livelli occupazionali, e nella garanzia dei servizi i punti di riferimento. Dietro i numeri e i parametri finanziari, sottolineo, agisce una strategia politica rivolta a raggiungere questi obiettivi. Modica, non è un dato marginale, è tra i pochissimi comuni in provincia di Ragusa e forse in Sicilia ad avere adottato entro i termini il bilancio di previsione. E’ l’occasione per rivolgere il mio ringraziamento al dirigente del settore finanziario, dr. Francesco Bondì e al suo staff di collaboratori e ai revisori dei conti per l’ottimo lavoro svolto.”

Come si è potuto notare la situazione finanziaria viene da molto lontano, e le responsabilità vanno ridistribuite in maniera diversa nella forma e nella sostanza; l’ultimo periodo, tuttavia, è senza dubbio quello maggiormente sotto i riflettori perché ha aggravato il quadro finanziario dell’ente. Quando si conosceranno i dati ufficiali oggettivi e dettagliati della situazione debitoria lasciata dall’ultima amministrazione, si potrà essere in grado di esprimere giudizi, al di là di legittime posizioni politiche.

