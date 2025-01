La terra iblea nelle Odi di Domenico Pisana…di Lamia El Sherif

Domenico Pisana, con Odi alle Dodici Terre, Il vento, a corde, dagli Iblei, Seconda Edizione 2024, Armando Siciliano editore, ci offre un’opera poetica che va oltre la semplice celebrazione di luoghi fisici, trasformandosi in un’esplorazione intima e spirituale delle terre iblee. Questo libro rappresenta un viaggio attraverso i paesaggi, la storia e l’anima della Sicilia sud orientale, arricchito dalla prefazione di Pietrangelo Buttafuoco, dalle traduzioni in inglese di Floriana Ferro e dalle opere pittoriche di Piero Guccione.

Struttura dell’Opera e Tematiche Principali

L’opera è suddivisa in sezioni che esplorano dodici località emblematiche della provincia di Ragusa, fra le quali Ragusa Ibla, Marina di Ragusa, Comiso e Santa Croce Camerina, Scicli e Modica, quest’ultima terra natale del poeta. Ogni luogo diventa un palcoscenico per narrare storie e stimolare riflessioni profonde. Le tematiche delle poesie variano dall’amore per la bellezza naturale e artistica alla memoria storica. Pisana ci guida attraverso vicoli barocchi, campi di grano mossi dal vento, mari scintillanti e architetture che sfidano il tempo, offrendoci un quadro vivido e lirico. Tra i temi più ricorrenti si evidenziano:

1. Il legame con la terra: Le poesie celebrano la Sicilia come una madre generosa e sofferente, invitando il lettore a vedere la natura non solo come una risorsa, ma come un elemento sacro da amare e proteggere.

2. La memoria storica: Pisana intreccia passato e presente, narrando storie di antiche dominazioni, terremoti, migrazioni e rinascite. Le dodici terre diventano custodi di una memoria collettiva che l’autore desidera preservare dal rischio di essere dimenticata.

3. La dimensione umana e spirituale: Attraverso il linguaggio poetico, Pisana riflette sull’essenza dell’esistenza, sulla sofferenza degli ultimi e sulla capacità dell’uomo di trovare bellezza anche nelle ferite più profonde.

4. L’immigrazione e l’integrazione: Il poeta affronta con sensibilità il tema dell’accoglienza e della convivenza, osservando come alcune terre, come Santa Croce Camerina, siano diventate rifugi per chi cerca un futuro migliore.

Lo Stile e il linguaggio

Lo stile di Domenico Pisana si caratterizza per una musicalità profonda e una ricchezza di immagini suggestive. La sua poesia riesce a essere sia descrittiva che metafisica, fondendo dettagli concreti – come il profumo del grano appena mietuto o il canto delle cicale – con riflessioni di carattere universale. Il linguaggio è spesso carico di simbolismo, come nell’ode dedicata a Ibla, dove l’antica città è paragonata a un “gioiello senza tempo”, incastonato tra passato e presente. La sintassi, fluida e armoniosa, guida il lettore in un viaggio visivo e sensoriale, rendendo tangibili i luoghi descritti.

Il Dialogo tra Poesia, Arte e Traduzione

Un aspetto caratteristico di Odi alle Dodici Terre è il dialogo tra poesia e altre forme artistiche. Le opere di Piero Guccione, con la loro abilità di catturare i colori e le atmosfere siciliane, esaltano la potenza visiva dei versi. La traduzione in inglese di Floriana Ferro rende l’opera fruibile a un pubblico internazionale, preservando la delicatezza e l’intensità del testo originale.

Poesie Chiave dell’Opera

• “Alla Terra”: Un inno alla natura, considerata un elemento sacro e fondamentale, che invita a vivere in sintonia con il nostro pianeta.

• “Canto dal Sud Est”: Un’ode che unisce bellezze naturali e ricordi storici, richiamando il legame profondo tra l’uomo e la terra.

• “Al Castello di Donnafugata”: Una descrizione poetica del famoso castello, che diventa simbolo di sogno e memoria, oscillando tra un passato aristocratico e un presente turistico.

Valore Culturale e Messaggio Universale

Questo libro celebra la Sicilia, ma si propone anche come un invito a riflettere sulle nostre origini, sull’importanza della memoria e sull’amore per la bellezza. Le terre iblee, con le loro storie e i loro paesaggi, si trasformano in metafore di esperienze comuni: il desiderio di appartenenza, la ricerca di armonia e la capacità di resistere di fronte alle difficoltà.

Odi alle Dodici Terre non è semplicemente un libro di poesie; è un’esperienza che coinvolge i sensi, la vista e la mente, portando il lettore in un viaggio unico. Con una voce lirica e appassionata, Domenico Pisana riesce a trasformare luoghi reali in simboli universali, rendendo omaggio a una terra che tocca il cuore di chiunque sia pronto ad ascoltarla.

Lamia El Sherif

____________________

Lamia El Sherif è professoressa di letteratura comparata italiana presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Helwan e attualmente è direttrice del Dipartimento di Italiano presso la Facoltà di Linguistica dell’Università di Badr. Ha partecipato a numerosi convegni, tra cui: “Cent’anni dalla nascita di Naguib Mahfouz” (dicembre 2011), “La cultura italiana in Egitto prima e dopo la rivoluzione della primavera araba” (ottobre 2012), “Africa secondo noi” (novembre 2013), “Letteratura, Traduzione & Lingua” (dicembre 2015), “Dante e il mondo arabo: 700 anni dopo” (ottobre 2021).Lamia El Sherif è anche membro della giuria del Premio Refaa per la traduzione (2018), della giuria del Premio Giovani per la traduzione (2018), della giuria del Premio Fiera del Libro (2019), e del Premio Strega (2020).

Ha svolto numerose attività di traduzione di opere italiane, tra cui: Le storie di Jufà (2019), La letteratura araba contemporanea dalla Nahda a oggi (Centro Nazionale della Traduzione, Il Cairo, 2019), Italia patria degli scienziati (Dar El Shorok, 2010), L’Occidente nella cultura araba (Centro Nazionale della Traduzione) e Le tre città di Farah Antun (2024, Istituto di Nallino, Roma, Italia).

Svolge inoltre attività di supervisione su ricerche scientifiche riguardanti la letteratura italiana e la letteratura comparata italiana.

Salva