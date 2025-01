Anno Giubilare 2025 presso il Santuario di San Francesco a Comiso

Anno Giubilare 2025 presso il Santuario di San Francesco all’Immacolata a Comiso, con una esibizione canora che ha reso ancora più perfetto l’evento ed ha quindi meritato il patrocinio del Comune. A dichiararlo è il sindaco, Maria Rita Schembari .

” E’ stato molto bello assistere a questa esibizione del coro diretto dal Maestro Nello Cavallo, che non ha smentito la sua bravura – commenta il primo cittadino di Comiso – . Ho avuto anche altre occasioni per ascoltare questi virtuosi del canto, e sempre gratificante è stata la mia esperienza. Il contesto poi in cui il coro si è svolto, e cioè il Santuario di San Francesco all’Immacolata di Comiso, Santuario Giubilare per il 2025, ha reso ancora più perfetto l’intero evento, che quindi ha meritato assolutamente il patrocinio del Comune. Fra’ Daniel Moraru, in particolare, merita una menzione ed un plauso speciali per l’intensa attività che sta svolgendo all’interno del Santuario- dichiara Maria Rita Schembari – dove, per l’occasione, ha condotto tutto il coro inframmezzando le singole esecuzioni, con letture tratte e commentate da Testi Sacri e da teologi della chiesa, in maniera tale che l’intero concerto sia diventato veramente un momento di riflessione e preghiera. Inoltre, dice di voler trasformare il nostro Santuario in un vero e proprio centro di cultura. Quale sindaco di Comiso – conclude la Schembari – non posso che dirmi felice di questa sua intenzione, visto che il Santuario si erge nel cuore del centro storico della città di Comiso, che va amato e valorizzato”.

