Modica. Fratelli d’Italia sul dissesto del Comune

Con una nota, Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia interviene sul tema del dissesto finanziario del comune di Modica.

Negli ultimi mesi – afferma il coordinatore cittadino, Marco Nanì – nonostante il sindaco abbia spesso minimizzato le criticità finanziarie del comune, la città ha vissuto nella consapevolezza di una situazione finanziaria sempre più critica, alimentando l’incertezza e la sfiducia dei cittadini con ricadute negative sul tessuto socio economico della nostra città. Abbiamo assistito alla logica dell’approssimazione, a fantasiosi piani di riequilibrio finanziario, a bilanci non approvati e ai debiti fuori bilancio di cui non si aveva, fino a pochi mesi fa, alcuna contezza. Tutti segni premonitori dell’attuale default finanziario.

Adesso che la Giunta comunale ha deliberato e ufficializzato il dissesto finanziario – prosegue la nota di Fratelli d’Italia – si mette a nudo la responsabilità politica di una classe dirigente che dovrebbe prendere atto della propria incapacità amministrativa, non solo per la mancanza di idee, progetti e prospettive ma, soprattutto, per non avere evidenziato con tempestività le passività e adottato conseguentemente gli atti necessari di riequilibrio e copertura.

Fratelli d’Italia – conclude Marco Naní – è aperta al dialogo e al confronto costruttivo con tutte le forze politiche alternative a questa amministrazione che abbiano davvero a cuore il bene della città. È tempo di voltare pagina e di agire responsabilmente, scongiurando il rischio di trascinare Modica verso un ulteriore irreversibile declino.

