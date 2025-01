Canale 5. La rubrica “Gusto” esalta la “scaccia modicana” (VIDEO)

La rubrica gastronomica “Gusto”, in onda oggi all’interno del TG 5, si è occupata, specificatamente, della “scaccia modicana”. Il conduttore Gioacchino Bonsignore è stato a Modica per registrare il servizio con l’esperta Gaetana Ascenzo, che ha preparato la “scaccia” con prezzemolo e cipolla, nell’azienda Fratantonio di Contrada Passo Parrino. Dopo la preparazione e i 20/25 minuti di cottura il tradizionale prodotto modicano è stato sfornato pronto per essere gustato nella sua prelibatezza.

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/tg5/gusto-la-scaccia-modicana_F312970801398D06

