Positivo risultato della tombolata di beneficenza dell’Unitre Modica

Serata speciale per l’Unitre di Modica. L’annunciata Tombolata Sociale di Beneficenza ha fatto registrare, presso la Sede Operativa dell’Associazione, una nutrita presenza di Soci che, dopo aver condiviso l’iniziativa, hanno, anche in questa occasione, raccolto l’appello e l’invito dell’Unitre ed hanno concretamente contribuito al raggiungimento dell’obiettivo prefissato. La voglia di rendersi utili a chi vive di stenti, oltre ad aver ispirato il Consiglio Direttivo che ha deliberato il significativo appuntamento, ha motivato, in maniera sorprendente, la partecipazione di quanti sono intervenuti sposando una causa qualificante per l’Associazione, per i Soci e per tutti, perché realizzata a fin di bene e destinata a famiglie bisognose. Un incontro voluto per stare insieme, non per vincere ma per dare un contributo di solidarietà. Quasi tre ore per portare a termine i quattro “giri” programmati per il raggiungimento di un risultato sicuramente interessante di cui è stato dato puntuale resoconto a conclusione della serata. Quasi ottocento euro l’incasso realizzato e che, per volontà comune dei protagonisti della serata, è stato prontamente destinato alle Comunità Parrocchiali di San Pietro, di San Giorgio e del Sacro Cuore oltre che al Convento dei Frati Cappuccini di Modica.

“L’iniziativa, promossa dopo aver collaborato con la Confraternita La Misericordia per la realizzazione di due raccolte alimentari solidali – ha sottolineato Enzo Cavallo – testimonia lo spirito solidaristico che ispira ed anima l’operato dell’Unitre di Modica e dei soci dell’associazione impegnati da sempre in un volontariato aperto agli altri e soprattutto a chi ha più bisogno”

