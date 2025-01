Muore un uomo al “Guzzardi” di Vittoria. È giallo

È giallo a Vittoria sulla morte di un uomo, V.D.B., avvenuta nel pomeriggio intorno alle 16 all’Ospedale Guzzardi, dove era stato trasportato pochi minuti prima della mezzanotte del 31 dicembre scorso. L’uomo, la cui famiglia del luogo si occupa di commercio di ferramenta, come riporta il collega Gianni Di Gennaro, era stato lasciato nel nosocomio da persone rimaste sconosciute che si sarebbero allontanate subito dopo averlo accompagnato. Da indiscrezioni trapelate, sul corpo dell’uomo sarebbero stati riscontrati segni di violenza, tanto è vero che è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, perché aveva la milza spappolata. Sempre da indiscrezioni si è appreso che ultimamente avrebbe fatto abuso di sostanze alcoliche e, inoltre, sembrerebbe che poco prima di morire, l’uomo abbia riferito di essere stato aggredito da alcuni familiari. A tal proposito, come aggiunge il cronista vittoriese, presso il locale commissariato, alcuni parenti del morto, in queste ore, sarebbero sottoposti a interrogatorio. La causa del decesso dunque, potrebbe essere attribuita ad una lite in famiglia degenerata. Le indagini condotte dalla polizia di Stato procedono a 360 gradi e sono stati posti sotto sequestro i filmati delle telecamere di videosorveglianza in tutto il perimetro davanti all’ospedale e davanti alla casa del deceduto.

