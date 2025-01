Scicli. Giochi in legno per bambini e famiglie in piazza Italia

Torna a Scicli in piazza Italia, a grande richiesta e dopo il successo riscontrato a Donnalucata, la manifestazione Animarte, il villaggio di giochi in legno per bambini e famiglie.

L’appuntamento è per il 5 e 6 Gennaio 2025 dalle ore 10:00 alle ore 21:00 con Animarte, villaggio di giochi per bambini e famiglie accessibile a tutti gratuitamente, come annunciano il sindaco Mario Marino e l’assessore Gianni Falla.

Saranno allestite 70 postazioni di gioco in legno, un’area Kids dedicata a bambini in età prescolare, un laboratorio creativo di pittura su tela con dotazione di 60 tele gratuite, uno spettacolo di teatro comico e clown e l’arrivo della Befana con la distribuzione di regali e premi.

Una giornata dedicata all’infanzia e alla famiglia come momento di socializzazione e inclusione. Le attività ludiche, creative e teatrali saranno legate alla tutela dell’ambiente con scopo educativo e relazionale. L’area gioco e l’uso esclusivo di moduli costruiti in legno porrà l’attenzione sulla necessità di ridurre l’utilizzo e il consumo di plastica. La proposta di giochi di abilità, inoltre, da un lato stimolerà la manualità e la concentrazione dei bambini, dall’altro favorirà un atteggiamento attivo da parte dei genitori nel gioco con i propri figli.

Uno spettacolo di teatro comico coinvolgerà direttamente il pubblico adulto facendolo diventare vero protagonista della performance teatrale.

