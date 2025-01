1° gennaio 2025 a Scicli. Tutti in piazza per iniziare il nuovo anno con il Gruppo RadioRtm

Per dare il benvenuto al nuovo anno, l’amministrazione comunale di Scicli, ha scelto il Gruppo RadioRtm. Il 1° gennaio sarà una notte magica in Piazza Italia a Scicli da festeggiare insieme Ai DEEJAY’S di RTM, il 2025. Radio Edition, una serata elettrizzante, per cominciare insieme il nuovo anno all’insegna di energia pura con la musica che ti trascinerà nel nuovo anno. Scicli apre dunque l’anno con un evento, dove la musica diventa protagonista con Voi. Un’emozionante serata, sulle note della migliore musica nazionale e internazionale remixata. Tradizione e modernità e la musica come protagonista, quale elemento di coesione sociale e culturale: questi saranno gli ingredienti di un nuovo anno di festa, divertimento e unione, che coinvolgerà tutti, dai giovani, alle famiglie ai cittadini di tutte le età, riuniti in Piazza Italia per festeggiare insieme l’inizio del nuovo anno. L’evento vedrà la partecipazione dei migliori DEEJAY’S dell’area iblea. Music Show con Ivan Cappello, Daniele Lo Bartolo, Germait, e il vocalist Seba Fazzino “Brividi Forti”. Live Show con Andrea Di Tommasi Sax. In linea con lo spirito di condivisione e festa che caratterizza il nuovo anno a Scicli. Un evento, tra musica e divertimento, per dare inizio all’anno 2025 a Scicli.

