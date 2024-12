Scontro fra tre veicoli a Modica. Tre feriti

Un autocarro, un Porter Piaggio e una Mercedes sono state coinvolte oggi in un incidente stradale avvenuto, per cause in corso di accertamento, sulla Via Sorda Sampieri, la vecchia Modica Mare, nei pressi di un distributore dei carburanti. I primi due sono veicoli dell’IGM, la società che gestisce il servizio di igiene ambientale in città. Nell’impatto l’autovettura si è ribaltata. Feriti i tre conducenti, due operatori ecologici ed un imprenditore, trasferiti dal 118 all’Ospedale “Maggiore-Nino Baglieri”. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi. I feriti sono stato sottoposti anche ad esami tossicologici per accertare l’eventuale assunzione di alcol o droghe.

Salva