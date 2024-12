Monterosso Almo. Capodanno “a Matrici” per dare il benvenuto al 2025

Per dare il benvenuto all’anno 2025 questa sera tutti in piazza per la notte di Capodanno per festeggiare “ Capodanno a Matrici”.

L’amministrazione comunale di Monterosso Almo in collaborazione con la Proloco ed il Libero Consorzio di Ragusa hanno organizzato questa serata per accogliere insieme il nuovo anno con la migliore musica. Sul palco in Piazza Sant’Antonio , con inizio alle 23,30 , i bravi dj Simone Sampietro e Sandrix. Non potrà mancare il brindisi augurale per il nuovo anno.

