Entrambi i conducenti furono trasportati in ambulanza in ospedale. La figura di Magro, non solo come calciatore ma anche come persona, rimarrà nel cuore di molti. La sua dedizione al calcio e il suo spirito sportivo hanno lasciato un segno indelebile nella comunità di Palazzolo. In questo momento di dolore, i pensieri e le preghiere sono rivolti alla sua famiglia e a tutti coloro che lo hanno amato.