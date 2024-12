Modica: Si finge carabiniere e tenta di truffare una donna anziana

Tentata truffa ai danni di un’anziana donna, da parte di un finto carabiniere. È successo a Modica. A denunciare l’accaduto sono stati i parenti della signora, che per fortuna, si trovavano con lei quando il truffatore ha telefonato, intuendo il raggiro e proteggendo la vittima designata. Il finto militare aveva riferito di un presunto arresto di criminali sorpresi a bordo dell’auto del marito della donna, deceduto anni fa. Fortuna ha voluto che a casa della signora ci fosse la figlia, che ha capito subito che si trattava di un possibile tentativo di truffa per cercare di estorcere soldi all’anziana signora. Intanto che i parenti stavano presentando denuncia sull’accaduto alla caserma dei carabinieri, il malvivente tornava alla carica, stavolta comunicando di un falso incidente stradale occorso alle figlie, ma anche stavolta gli è andata male, perché la donna era rimasta in compagnia del nipote, subito intervenuto, mandando all’aria i piani del malfattore. Un monito per tutti, non fidarsi di telefonate di sconosciuti che si spacciano per benefattori o finti parenti. In questo caso chiamare immediatamente il numero di emergenza 112.