Parchi giochi inclusivi a Comiso e Pedalino: espletata la gara, ora via ai lavori

Espletata la gara d’appalto, Comiso e Pedalino saranno interessati nei prossimi giorni dai lavori di sistemazione dei parchi giochi pubblici che prevedono sia la sistemazione delle strutture già esistenti sia la posa delle nuove giostre acquistate grazie ad un emendamento presentato dall’On.Ignazio Abbate alla scorsa manovra finanziaria. Era stato lo stesso esponente della DC, accompagnato dal vicepresidente del Consiglio comunale di Comiso, Mariella Giurato e dal consigliere Alessandro Guastella, ad incontrare il Sindaco Maria Rita Schembari e l’assessore Salvatore Romano per il sopralluogo poi risultato decisivo per la concretizzazione del progetto. “I fondi che siamo riusciti ad ottenere – commenta l’On.Abbate – serviranno per l’acquisto dei giochi inclusivi nel parco Baden Powell e per la sistemazione degli altri parchi giochi di Comiso e Pedalino. L’acquisto dei nuovi giochi e la sistemazione in generale dei parchi è il risultato di una collaborazione istituzionale con il Sindaco e con l’Amministrazione Comunale che non guarda al colore politico ma soltanto al benessere dei cittadini, in questo caso dei più giovani. Grazie ai suggerimenti dei consiglieri Giurato e Guastella, dell’interessamento del gruppo DC di Comiso e alla collaborazione fattiva dell’amministrazione casmenea con in testa il primo cittadino, abbiamo aperto un’interlocuzione proficua. Ora che è stata espletata la gara, si potrà dare il via ai lavori in primis presso il parco Baden Powell, meglio conosciuto come Parco dell’Ippari, con l’installazione dei giochi inclusivi per bambini diversamente abili per dare anche a loro il diritto al gioco e al divertimento”.

