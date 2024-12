Allenamento congiunto col Pro Ragusa per il Modica Calcio

Domenica impegnata per il Modica Calcio che ha avuto modo di scendere in campo, alle 10:00, in un allenamento congiunto con il Pro Ragusa. Tra le due formazioni è finita 0-3 con la doppietta di Idoyaga e il gol di Montanaro.

La formazione rossoblu dopo aver ripreso gli allenamenti ha avuto modo di alzare il ritmo e confrontarsi in campo con una buona squadra, integrando elementi della Juniores viste le mancanze di Arquin, Kondila e Vitelli che nelle prossime ore faranno rientro nella Contea.

Domani ripresa degli allenamenti in doppia seduta che continueranno martedì per poi concedersi un giorno di riposo il primo Gennaio.

Ringraziamo la società Pro Ragusa per la disponibilità mostrata e l’ospitalità avuta nei confronti dei nostri tesserati e cogliamo l’occasione per augurare a tutti un felice anno nuovo, in campo e fuori

