Messaggio di saluto Gran Priore Ellenico per il “Saint Lazarus Day” 2024

Si sono concluse con successo le “Giornate di San Lazzaro” svoltesi ad Atene nel dicembre 2024. S.E. il Gran Maestro Don Francisco de Borbón Graf von Hardenberg GCLJ-J e il Gran Commendatore dell’Ordine Chevalier RADM Kenneth P Moritsugu GCLJ-J ci hanno onorato della loro presenza insieme a rappresentanze di Fratelli e Sorelle della Gran Commenda del Castello – Malta e del Gran Priorato d’Inghilterra e Galles. Il Gran Priore e la Giunta sono grati ai membri e ai loro amici e familiari che ci hanno onorato della loro partecipazione e in particolare a quelli dei nostri membri che hanno contribuito alla migliore organizzazione delle Cerimonie. Cogliamo l’occasione di questa comunicazione per augurare a tutti i nostri Fratelli e Sorelle Buon Natale con le benedizioni alle vostre famiglie e preghiamo per la pace e la prosperità in tutto il mondo.

Atavis et Armis.

