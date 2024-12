Il Villaggio del Gusto di Ragusa prosegue con vari laboratori dedicati all’agroalimentare d’eccellenza

Ultime battute per il “Villaggio del Gusto” a Ragusa, che sta chiudendo in bellezza un’edizione, la terza, ricca di sapori, tradizioni e cultura enogastronomica. La manifestazione, promossa da Slow Food Sicilia e Slow Food Ragusa con il supporto del Comune di Ragusa, del Libero Consorzio Comunale e di sponsor privati, ha animato via Roma con un’atmosfera unica e coinvolgente.

Oggi, nella Casa Slow Food Sicilia, si terranno ancora alcuni attesi laboratori del gusto. Alle 18:30 il protagonista sarà il “Fagiolo cosaruciaru” di Scicli e altri presidi siciliani, mentre alle 19:30 sarà la volta del laboratorio curato da ATS Prodotti di Masseria, che mira alla valorizzazione della filiera corta nel settore lattiero-caseario. Questo progetto ha una propria casetta all’interno del Villaggio del Gusto. Sempre nella Casa Slow Food Sicilia, si trova anche una postazione dedicata al progetto “Il Contadino al Castello”, che promuove anch’esso la filiera corta. Entrambi i progetti sono stati finanziati dal GAL Terra Barocca. Infine alle 20,15 laboratorio del gusto dedicato ai vini Cerasuolo di Vittoria Docg, Frappato e Nero D’Avola.

La giornata di ieri è stata dedicata ai dolci della tradizione ragusana, con un focus particolare sui “Mucatoli”. Questo straordinario biscotto dalla caratteristica forma a “S”, ricoperto di ghiaccia reale, è stato al centro di un laboratorio del gusto condotto da Salvatore Scollo, titolare del ristorante Capitolo Barocco di Corso Italia. Durante il laboratorio, Enzo Di Pasquale ha svelato l’origine del nome e gli ingredienti che rendono unico il “Mucatolo”, mentre il maestro pasticciere Giovanni Dimartino, ex Caffè Olimpia, ha arricchito la presentazione con preziosi contributi storici. L’assessore comunale Giorgio Massari ha sottolineato l’importanza di questo prodotto, ora a marchio De.Co., e ha annunciato un evento per il 2025 dedicato ai prodotti tipici della città di Ragusa.

Giovedì sera, invece, il Villaggio del Gusto ha celebrato i Salumi dei Nebrodi con Paolo Chiavetta, allevatore e produttore, che ha raccontato le peculiarità del maiale nero dei Nebrodi e offerto una degustazione di salumi di altissima qualità. La serata ha visto anche la partecipazione di Maria Grazia Di Stefano, nuova componente del comitato Slow Food di Ragusa, e delle scout locali, che hanno ricevuto in dono magliette create per l’occasione. Immancabile il dono delle piante da parte della Forestale, che ha arricchito ogni serata con un tocco green. Il Villaggio del Gusto continua a suscitare interesse grazie alla presenza di numerosi produttori alimentari e artigiani dell’artigianato artistico. Passeggiando lungo via Roma, i visitatori possono scoprire e acquistare prodotti unici, frutto della tradizione e dell’innovazione siciliana. Formaggi, salumi, vini, conserve e creazioni artigianali raccontano le storie di chi lavora con passione per valorizzare il territorio. Un connubio perfetto tra sapori autentici e abilità artistiche che rende ogni visita un’esperienza indimenticabile.

Domani, giornata conclusiva, il Villaggio del Gusto sarà aperto sia di mattina, dalle 10:00, che nel pomeriggio, dalle 17:00 fino a sera, offrendo un’ultima occasione per immergersi nella magia di questa straordinaria manifestazione.

