Confcommercio. Tornano i furti con spaccata a Vittoria

La questione dei furti con spaccata rappresenta una ferita aperta per il tessuto economico locale, aggravata dal contesto di difficoltà economiche generalizzate. Città come Vittoria, Modica, Scicli, Comiso e altre realtà del territorio vivono una situazione che indebolisce profondamente il panorama imprenditoriale. Il costo diretto di questi atti ricade pesantemente sui commercianti che, oltre al danno subito, si trovano a dover affrontare la beffa delle spese per riparazioni, come la sostituzione delle vetrate, spesso a fronte di bottini irrisori. “Per affrontare questa emergenza – sottolinea il presidente sezionale Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo, dopo l’ennesimo furto con spaccata che ha interessato in queste ore la città – è indispensabile adottare un approccio integrato e sinergico alla sicurezza, che includa: una collaborazione pubblico-privata, con la realizzazione di sistemi di videosorveglianza condivisi e ben integrati tra cittadini, aziende e istituzioni; protocolli d’intesa tra amministrazioni comunali, forze dell’ordine e associazioni di categoria, per garantire un controllo capillare e coordinato sul territorio; vigilanza privata, che affianchi e supporti le forze dell’ordine, soprattutto nelle ore notturne, per un presidio efficace delle aree più vulnerabili. Come Confcommercio, in più di un’occasione siamo intervenuti sulla sicurezza, fornendo suggerimenti e lo faremo ogni volta che ce ne sarà bisogno, perché riteniamo che la sicurezza sia una condizione essenziale per l’affermazione dell’imprenditorialità”. “Siamo consapevoli – aggiunge il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti – delle difficoltà operative che le forze dell’ordine affrontano, spesso limitate da organici insufficienti e risorse scarse. Questo rende ancora più evidente l’urgenza di promuovere azioni condivise e coordinate, orientate alla prevenzione e al coinvolgimento attivo della comunità. La sicurezza deve essere percepita e vissuta come una priorità e un valore collettivo, capace di tutelare il cuore pulsante delle nostre città: le persone, il loro lavoro e il loro impegno quotidiano per la crescita e la vitalità del territorio. Solo attraverso un impegno condiviso potremo costruire comunità più sicure e resilienti”.

