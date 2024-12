Approvata la manovra finanziaria dopo una lunga maratona parlamentare

Poco prima delle 9 di questa mattina si è conclusa la lunghissima maratona parlamentare durata oltre 17 ore che ha portato all’approvazione della manovra finanziaria regionale. Approvato anche il maxi emendamento con 39 voti favorevoli. “Si conclude così un iter parlamentare durato ben 45 giorni – commenta l’Onorevole Ignazio Abbate – durante i quali si è lavorato per garantire la miglior manovra finanziaria possibile. Approvata oggi con grande senso di responsabilità che ci evita di ricorrere all’esercizio provvisorio e anticipa i tempi anche della manovra nazionale. Personalmente mi ritengo estremamente soddisfatto poiché sia nella finanziaria sia nel maxi emendamento compaiono provvedimenti presentati dal sottoscritto a cui è stata garantita dal governo la necessaria copertura finanziaria. Nei prossimi giorni avremo modo di presentare nel dettaglio ai cittadini i vari emendamenti che porteranno preziose risorse nei territori. Oggi mi preme semplicemente ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per la buona riuscita della manovra. A cominciare naturalmente dal Governatore Schifani e dal Presidente dell’Ars Galvagno, passando per il governo, la maggioranza, e naturalmente l’Assessore al Bilancio Dagnino e il presidente della commissione bilancio Dario Daidone insieme ai colleghi con i quali abbiano condiviso l’iter parlamentare. Menzione particolare poi per il gruppo parlamentare della DC che ha mostrato grande professionalità non facendo mai mancare la propria presenza ed il supporto all’attività del Governo, in particolare l’Onorevole Pace con il quale abbiamo condiviso giorno per giorno la stesura dei provvedimenti”.

