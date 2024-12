Modica. Al Garibaldi l’evento “Di Vittoria in Vittoria”

Torna, stavolta a Modica il 3 gennaio al Teatro Garibaldi, “Di Vittoria in Vittoria”, la manifestazione che, oramai da 4 anni, è a fianco dei bambini colpiti da CBLC, l’Acidemia Metilmalonica con Omocistinuria, una delle tante Malattie genetiche rare.

Su iniziativa di Antonio Modica, notissimo artista modicano e con il prezioso supporto del Sindaco, della

fondazione Teatro Garibaldi, del sovrintendente Tonino Cannata, il 3 gennaio alle 21:00 si terrà un concerto il cui ricavato sarà interamente devoluto alla

Ricerca. Oltre ad Antonio Modica, si esibiranno i MODE e la corista di Zucchero Sara Grimaldi.

Il biglietto di soli 13 euro è acquistabile in Teatro o su CiaoTickets, digitando Di Vittoria in Vittoria On Stage. Lo

Slogan dell’Associazione è: non possiamo dirigere il

Vento, ma possiamo orientare le vele”.

