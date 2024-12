Roby a Modica! Il 5 gennaio firmacopie all’ex Convento del Carmine

Protagonista sui suoi canali YouTube, amata da migliaia di piccoli fan, Roberta Alcamo sarà ospite del primo appuntamento di InTeatroLibri 2025

Se Natale è per antonomasia la festa dei bambini, anche l’Epifania non è da meno. E quale modo migliore per festeggiare i giorni dell’Epifania e di inizio anno a Modica che non avere ospite un personaggio amatissimo dai più piccoli? Lei è Roby e il primo appuntamento di InTeatroLibri del 2025 sarà domenica 5 gennaio quando Roby sarà a Modica, all’ex convento del Carmine di piazza Matteotti dalle 17.00 per firmare il suo libro: Non c’è due senza me, Fabbri editore.

Grazie a Mondadori Bookstore Modica e alla sua anima, Piera Ficili e alla Fondazione Garibaldi con il sovrintendente Tonino Cannata, Roby incontrerà i suoi piccoli (ma anche grandi…) fan in un pomeriggio ‘firmacopie’ per raccontare un desiderio scritto su un foglio che si avvera e che la catapulta nei suoi fumetti. Dove l’amata eroina nella vita di tutti i giorni vive in un mondo immaginario troppo bizzarro per una persona in carne e ossa mentre il nostro universo risulta piatto e banale per un personaggio abituato a vivere straordinarie imprese. E nell’avventura raccontata nel libro, due ragazze dovranno affrontare sfide molto diverse rispetto a quelle a cui sono abituate. E alla fine sapremo se saranno riuscite a cavarsela…

Roby, al secolo Roberta Alcamo, firma con il suo pseudonimo i suoi libri. Una ragazza davvero unica che ama la pizza ma comincia a mangiarla dal centro, che ha un gatto parecchio peloso e che racconta le sue avventure nel suo canale YouTube amata e seguita da migliaia e migliaia di ragazzine e ragazzini. Ha già pubblicato cinque libri per Fabbri editore

