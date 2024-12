Palazzo dei Normanni: Finanziaria rinviata, tensioni nel centrodestra

PALERMO – A Palazzo dei Normanni in un’aula semideserta, in occasione dell’approvazione della finanziaria, sono emerse delle spaccature nella maggioranza e le opposizioni, ne hanno approfittato per cavalcarne l’onda. Nel corso della seduta notturna, che doveva segnare l’accelerazione definitiva per l’ok alla Finanziaria, è successo di tutto con il rischio concreto dell’esercizio provvisorio. La maggioranza, è rimasta solida fino a un certo punto, ma tutto si sbriciola su un emendamento del Pd che non ha ricadute pesanti sulla manovra. Il punto con cui passa la proposta della deputata Ersilia Saverino, tuttavia, finisce per mandare in tilt gli equilibri interni del centrodestra. Tanto da andarci di mezzo anche il rapporto tra il presidente della Regione, Renato Schifani il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, finora sempre ben saldo e adesso ai minimi storici. Quest’ultimo, sospende la seduta e quando tutto sembra destinato a un rinvio, con alcuni deputati, andati a dormire e quei pochi rimasti, totalmente disorientati per non aver ricevuta alcuna direttiva, arriva il dietrofront con la chiamata alla maratona notturna. Dopo circa quattro ore, la seduta riprende, ma l’Aula però è semivuota, manca anche il Presidente Schifani e l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino, ma anche Forza Italia e gran parte della maggioranza. Un segnale evidente da parte del presidente della Regione. Tra i banchi del governo restano soltanto gli assessori meloniani e così al vice presidente vicario, Nuccio Di Paola, non resta che rinviare tutto a venerdì 27 dicembre.

