Si mettono in sicurezza gli argini del torrente Modica-Scicli

Stanno per essere ultimati i lavori di messa in sicurezza del torrente Modica-Scicli, la Fiumara, all’altezza di contrada Fontanelle.

Nei giorni scorsi è stato compiuto un sopralluogo dal sindaco Mario Marino e dall’assessore Enzo Giannone lungo l’alveo dove sono state realizzate delle gabbionate che fungeranno da argini in caso di piena.

L’importo dei lavori è di 567 mila euro a fronte di un finanziamento di un milione di euro ottenuto dalla Protezione Civile in seguito ai danni dell’alluvione del gennaio 2017.

