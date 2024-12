Giarratana. Ottima riuscita del Laboratorio di Natale 2024

Un vero successo di creatività e tanta magia per il “Laboratorio di Natale 2024“, organizzato dalla locale sede Avis e dall’Associazione Officina Creativa.

Quaranta i bambini che hanno partecipato al laboratorio natalizio.

Insieme ai mitici e bravi volontari hanno creato splendide casette di pan di zenzero e vissuto un momento speciale con Babbo Natale in persona.

L’impegno dei Volontari e l’entusiasmo dei bambini hanno reso questa giornata indimenticabile.

“È stato un pomeriggio ricco di sorrisi, divertimento e spirito natalizio – affermano gli organizzatori – con l’arte e la creatività come protagonisti. Buone Feste da tutti noi”.

