Modica Calcio. Pitino “anticipa” qualche novità per gennaio

Alla fine del girone di andata, dopo il successo sul Rosmarino, il Modica fa un bilancio parziale, mettendo in archivio la crisi attraversata in novembre. Il presidente Mattia Pitino non nasconde che per la ripresa del campionato, il 5 gennaio in casa contro la Leonzio, possa esserci qualche volto nuovo. “Sicuramente qualcosa faremo – precisa -. I nuovi acquisti potrebbero essere i Francofonte, Cacciola, Nedo, che abbiamo avuto a spezzoni per gli infortuni e che probabilmente possono avere condizionato alcune nostre prestazioni. Si, qualche innesto, visto che ci sono state delle uscite, sicuramente faremo, per rinforzare un organico che già è forte. Se riusciamo a non farci male da soli ci prenderemo tante soddisfazioni”,

Il Modica, col il 3-0 di domenica, è seconda in classifica a meno due dalla capolista Milazzo. Dalla sconfitta di Avola i rossoblù non hanno preso più gol, segno che squadra è meglio registrata. “Dobbiamo avere tranquillità e capire dove abbiamo sbagliato – dice l’allenatore Pasquale Ferrara – . Ora dobbiamo sopperire ai due giocatori andati via. Sappiamo tutti, allenatore, dirigenza e direttore sportivo, cosa ci manca e dove dobbiamo migliorare la squadra. Stiamo lavorando per presentare nei prossimi giorni nuovi giocatori e averli già a disposizione per il 27-28 dicembre”.

