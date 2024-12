Modica, si stacca lastra di marmo della Scuole di S.Teresa

Fortuna che le scuole sono chiuse, fortuna che in quel momento non passasse nessuno. Insomma sfiorata la tragedia in Piazza Santa Teresa a Modica Alta. La lastra di marmo che sovrastava l’ingresso principale del plesso scolastico che si trova adiacente all’omonima chiesa, si è staccata finendo nel sottostante marciapiede e riducendosi in pezzi. Nella lastra era riportata la dicitura “Scuole Elementari Santa Teresa”. Probabilmente il logorio ed il maltempo ne hanno causato il distacco.

foto Giuseppe Catteri

