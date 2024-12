Ragusa Calcio, Mister Erra: “Chiedo di continuare così, con sacrificio e sudore”

Domenica il Ragusa Calcio è atteso allo stadio D’Alcontres Barone, contro la Nuova Igea Virtus, match valido come 16esima giornata di campionato Serie D – Girone I, con fischio d’inizio alle ore 14.30. Vedendo la classifica, solo 5 punti di distacco tra le due compagini: Ragusa a 15 punti, Igea Virtus a 20 punti.

Di seguito la dichiarazione di mister Alessandro Erra:

“Questa settimana è andata bene, come al solito con grande impegno da parte dei ragazzi, ci apprestiamo a vivere una partita molto difficile. Affrontiamo una squadra in salute, che ha fatto un ottimo mercato in entrata, quindi sappiamo che sarà un compito arduo ma siamo pronti.

L’avversaria di domani, ovvero l’Igea Virtus è una squadra che nell’ultima uscita casalinga ha vinto contro la Scafatese, quindi questo dimostra il fatto che ha dei valori importanti, quindi battere la prima o la seconda in classifica significa che i valori sono notevoli, hanno anche alzato il tasso tecnico soprattutto in avanti. Noi sappiamo che la partita è difficile, contro una squadra in salute e in fiducia. Noi siamo pronti, i ragazzi hanno voglia di confrontarsi e quindi domani speriamo di uscire con un risultato positivo.

Ai miei ragazzi voglio rivolgere questo messaggio: continuare quello che stanno facendo dall’inizio, con grande sacrificio, con grande sudore, con organizzazione, con orgoglio e quindi di non smettere adesso, perché abbiamo necessità di uscire con un risultato positivo e darci una spinta in più”.

Nel frattempo in casa azzurra è arrivato l’attaccante argentino Valentin Haberkon.

Qui di seguito la scheda di presentazione:

Valentin Hakerkon

Data di nascita: 29/07/1995

Luogo di nascita: Argentina

Ruolo: Attaccante

Peso: Kg 80

Altezza: 1,86 m

Esperienze passate: Independiente De Avellaneda (Primavera- Serie A dal 2012 al 2017); Banfield Espanol (Serie C 2018/19 e 2019/20); Los Andes (Serie C 2020/21); Fk Csikszeda 1904 (Serie B Romania 2020/21); Agnonese (Serie D 2020/21); Vigor Lamezia (mini torneo in Eccellenza nel 2021); Fc Lamezia Terme (Serie D 2021/22); Puteolana (Serie D 2022/23); Licata (Serie D 2023/24), Sancataldese (inizio campionato Serie D 2024/25).

Commento dell’attaccante: “Sono contento di essere qui, non vedo l’ora di giocare e di dare una grande mano alla squadra. Non vedo l’ora di segnare e fare gol, per questa piazza e per i tifosi”.

Salva