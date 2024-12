Anticipato alle 16 l’orario delle navette da per Ibla attive dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi

“Più cresce l’attrattività del nostro Centro Storico, più occorre implementare servizi per renderlo accessibile. A dichiararlo è l’Assessore alla mobilità Giovanni Gurrieri.

È un principio caposaldo della nostra Amministrazione che viene ovviamente declinato anche nell’ambito delle iniziative natalizie.

L’orario delle navette da per Ibla, attive dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi con la Linea Rossa che attraversa il quartiere barocco e la Linea Verde che fa la spola diretta, è stato infatti anticipato già a partire dalle ore 16.00 per tutto il periodo natalizio.

Un modo per rendere ancora più agevole spostarsi tra Ibla e il Centro senza dover ricorrere a mezzi propri; un’iniziativa che si inserisce in un piano di potenziamento del trasporto pubblico locale di cui daremo notizia a breve.

Possiamo già dire che i trasporti saranno garantiti anche nelle giornate di Natale e Capodanno, e in quest’ultima ulteriormente rafforzati.

Ricordo, conclude Gurrieri, che è possibile acquistare i biglietti online e seguire i bus scaricando l’applicazione RagusaBus https://apps.apple.com/app/id6504153476.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sui servizi, vi invitiamo a consultare il sito: https://www.etnatrasporti.it/servizio-urbano-ragusa-bus/”.

