Si presenta calendario di Lorenzo Maria Bottari. C’è anche Modica

Sabato 14 dicembre, alle 11, presso la Biblioteca Comunale “Gerosa Brichetto” di Peschiera Borromeo, verrà presentato in prima assoluta il calendario 2025 del pittore Lorenzo Maria Bottari con l’esposizione delle opere pittoriche in esso riprodotte.

Un calendario particolarissimo ed interessante, stampato da diversi anni, oramai diventato un autentico oggetto da collezione, nel quale l’artista dimostra ancora una volta che è un pittore con una storia e un talento capace di entrare nell’immaginario collettivo e nell’anima dei siciliani e anche dei suoi molti estimatori al di fuori della trinacria.

Lorenzo Maria Bottari nasce a Palermo. Grazie alle sue mostre internazionali e permanenze in varie metropoli accresce il suo spirito di nomade che lo vedranno presente a Londra, Vienna, Parigi, Stoccolma e New York. Oggi vive a Pioltello in provincia di Milano.

Nel 2002, in occasione dei 100 anni dalla nascita di Salvatore Quasimodo, ha realizzato un volumetto dal titolo “Quasimodo quasi sognato” raffigurando in pittura alcune poesie del premio Nobel. Anche la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Modica ha promosso una sua mostra, con il patrocinio del Museo Casa Natale di Salvatore Quasimodo, dove tutt’ora sono esposte alcune sue opere e il ritratto che realizzò all’illustre poeta modicano.



Nel calendario sono presenti due importanti monumenti UNESCO di Modica: il Duomo di San Pietro nel mese di settembre e il Duomo di San Giorgio nel mese di novembre.

