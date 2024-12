A giorni partiranno i lavori presso l’Antico Lavatoio di Scicli

Sono stati appaltati i lavori di riqualifica dell’antico lavatorio di via Dolomiti a Scicli. A darne notizia è l’Onorevole Ignazio Abbate che nei mesi scorsi accompagnato dalla presidente del Consiglio Comunale di Scicli, Desirè Ficili, dal suo vice Andrea Di Benedetto e dalla consigliera comunale Stefania Muriana, aveva effettuato un sopralluogo presso l’antico lavatoio di S.Maria La Nova, ottenendo il finanziamento necessario a riportare agli antichi splendori quella che è a tutti gli effetti una preziosa testimonianza della Scicli che fu. “ Allora ringraziai gli amici sciclitani per avermi fatto scoprire questa straordinaria testimonianza del tempo che fu, di usi e costumi che ormai sono scomparsi ma che erano la vita quotidiana dei nostri nonni. Parliamo di una Scicli che ormai non c’è più ma che è rimasta nel cuore di quanti ci sono cresciuti in questo posto. Oggi è una giornata importante perché a giorni potranno partire i lavori che interesseranno questo sito e che consisteranno nel rifacimento del tetto crollato anni fa, nella sistemazione delle aree circostanti e nella pulizia profonda di ogni suo angolo visto che a causa dell’inciviltà di alcuni, oggi viene usato come discarica per ogni genere di rifiuti. Per fortuna grazie all’interessamento della presidente Ficili, del vice presidente Di Benedetto, della consigliera Muriana e degli esponenti della DC locale, sono venuto a conoscenza della sua storia e ho lavorato per farlo inserire tra gli emendamenti poi approvati nella finanziaria regionale. Un ringraziamento doveroso anche all’Amministrazione Comunale di Scicli per aver espletato tutte le procedure propedeutiche alla gara d’appalto. Con la somma stanziata verrà ripulita l’area, riportata al suo stato originale, dunque eliminando le varie modifiche apportate negli anni, e verrà dotata la zona di illuminazione pubblica in modo da essere facilmente raggiungibile. Inoltre, grazi ai ribassi d’asta, sarà possibile aumentare la pavimentazione in pietra dell’area circostante ed effettuare la pulizia di parte del costone roccioso sovrastante In questo modo Scicli si arricchirà di un’altra perla di storia e tradizioni per troppo tempo lasciata nel dimenticatoio”.

