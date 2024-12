Modica: Focus su V.I.N.C.A. e Rete Natura 2000, Auditorium P. Floridia

Modica sarà sede domani dalle 15.00 all’auditorium Floridia di piazza Matteotti, di un focus sulla cosiddetta V.I.N.C.A. ovvero la Valutazione di Incidenza e su Rete Natura 2000. Un momento fondamentale di confronto – ha detto l’ assessore alle Politiche ambientali, Samuele Cannizzaro – temi estremamente attuali che toccano vari momenti della politica ambientale nell’Isola e nel nostro territorio e che vedrà al tavolo espressioni della massima istituzione regionale come l’assessore al Territorio, onorevole Giusi Savarino, e il presidente della prima commissione Affari istituzionali all’ARS, onorevole Ignazio Abbate oltre al sindaco di Modica, Maria Monisteri e il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Patrizia Valenti.

Porterò il mio contributo al dibattito – ha dichiarato l’Assessore Cannizzaro – come rappresentante del nostro Ente in un confronto che argomenterà fra l’altro, della tutela per la conservazione delle biodiversità nelle Aree naturali protette in Sicilia sulla procedura V.I.N.C.A. nella Regione e il ruolo del suo ente gestore e sulle aree SIC/ZSC della provincia di Ragusa. La presenza di espressioni della politica e delle istituzioni, di tecnici, studiosi ed esperti delle tematiche in discussione, garantisce assoluta valenza e alto profilo di interesse all’incontro di domani pomeriggio.

