Il make up Artist Puma e le sue allieve agli esami di qualifica

Un lunedi di esami quello appena trascorso per le allieve dell’Academy di Make Up di Gianpiero Puma a Modica. Location d’eccezione il Castello dei Conti. L’evento – dichiara il make up artist Giampiero Puma – si è svolto con l’idea di far vivere alle allieve della nostra make-up ACADEMY l’esperienza di un backstage fotografico. Una giuria, composta da professionisti noti nel settore della bellezza e della fotografia, ha presenziato all’evento, contribuendo a formulare il giudizio finale attribuito ad ognuna delle nostre allieve, sulla base di una serie di parametri da valutare.

Il nostro CORSO BASE PRO appena conclusosi, ha dato avvio alla carriera di sei nuove make-up artist, formate in maniera attenta e meticolosa dai nostro docente e direttore artico della make-up academy, GIANPIERO PUMA, sia per quanto riguarda la parte teorica che per ciò che concerne la parte pratica.

Durante il periodo di formazione, due preparatissimi docenti provenienti da una prestigiosa accademia di trucco di Palermo , hanno tenuto altrettante lezioni legate alla creazione delle face chart (veri e propri progetti make-up realizzati su carta) e al trucco d’epoca. Con questo corso, abbiamo offerto alle nostre allieve un programma formativo estremamente ricco e variegato, andando a trattare argomenti di fondamentale importanza per poter esercitare in maniera adeguata, la professione di make-up artist. Al termine dell’esame di ieri, abbiamo rilasciato ad ognuna di loro un attestato di partecipazione, che possa loro permettere di arricchire il proprio curriculum professionale, portando con sé un bagaglio di argomenti trattati ed esperienze effettuate sul campo, in linea con il nostro concetto di alta formazione”.

