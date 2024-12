Siracusa-Gela tratto Scicli definanziato dal Cipess, Dipasquale (PD ARS): “Ci hanno presi in giro per un anno”

“È successo il 29 novembre, ma si è venuto a sapere oggi: il Cipess ha definanziato progetti in tutta italia per un totale di 7 miliardi di euro e, tra questi, c’è anche il lotto Modica-Scicli della Siracusa-Gela. A fine dicembre del 2023, io e l’on. Anthony Barbagallo denunciammo che erano stati sottratti i 350 milioni di euro stanziati dal PD quando era al Governo nel febbraio del 2022, e dopo quasi un anno di chiacchiere da parte degli esponenti di maggioranza a Palermo e a Roma, ora la notizia è ufficiale: il lotto 9 della Siracusa-Gela non si farà, l’autostrada si ferma a Modica. Dalla nostra denuncia seguì tutta una serie di incontri, tra cui uno al Consiglio comunale di Scicli durante il quale la destra ha continuato a mentire sostenendo che i fondi c’erano o, comunque, ci sarebbero stati. Per quasi un anno si sono dedicati a ripetere questa manfrina, addirittura qualcuno che evidentemente soffre di una particolare forma di ansia da prestazione si è speso dando per certo il finanziamento e tacciando le nostre preoccupazioni di essere semplici speculazioni politiche. Ci hanno preso in giro, ecco la verità: i fondi non ci sono. Mi dispiace dirlo, mi piacerebbe essere smentito e apprendere che mi sbaglio, ma temo che non accadrà. La maggioranza che a Palermo sostiene il governo regionale ha dormito e si è fatta fregare i 350 milioni della Siracusa-Gela e centinaia di milioni per altri progetti che hanno accumulato un ritardo eccessivo e non hanno raggiunto gli impegni di spesa giuridicamente vincolanti. Parliamo di strabilianti effetti speciali!”. Lo dichiara il parlamentare regionale del Partito Democratico all’ARS, on. Nello Dipasquale, commentando la notizia dei 7 miliardi di finanziamenti FSC “cancellati” dal Cipess lo scorso 29 novembre.

