Confcommercio Comiso. Incontro rivolto alle imprese del territorio con i vertici Commerfidi

Finanziamenti su misura, finanza agevolata, consulenza finanziaria. Tutto quello che serve per finanziare i propri investimenti, incrementare le scorte, smobilizzare i crediti e ottenere liquidità per le imprese al centro di un momento di confronto che è stato fortemente voluto dal presidente sezionale Confcommercio Comiso, Orazio Nannaro, con i vertici di Commerfidi. Erano presenti i vertici dello storico confidi della provincia di Ragusa, ormai operante a carattere regionale, che agisce in partnership con i principali istituti di credito con la missione di assistere le piccole e medie imprese: il presidente Salvatore Guastella e il direttore Danilo Maltese accompagnati dalla funzionaria Mariagrazia Tumino. Ad assistere il presidente Nannaro la funzionaria Rita Ombrini. “Avvalendosi del fondo pubblico di Medio credito centrale – ha spiegato Guastella – sono rilasciate agli associati del confidi garanzie che coprono fino all’80% dell’ammontare del finanziamento richiesto”. “E’ stato un confronto molto proficuo – ha sottolineato Nannaro – soprattutto perché ha consentito ai rappresentanti delle imprese presenti di rendersi conto delle potenzialità che il nostro confidi è in grado di assolvere per cercare di sanare problematiche di vario tipo. Siamo convinti che sia questa la strada migliore per venire incontro alle numerose esigenze degli operatori del terziario di mercato che stanno attraversando un momento non semplice e che vogliono cogliere al meglio tutte le opportunità che il sistema Confcommercio è in grado di offrire”.

