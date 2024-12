Ragusa. Concluso il “IX Corso di Alfabetizzazione per Stranieri, con indirizzo lavorativo”

Si è concluso il “9° Corso di Alfabetizzazione per Stranieri, con indirizzo lavorativo” organizzato dal coordinamento ADRA di Ragusa in collaborazione con la Sycurvita Srl, Azienda che si occupa di Sicurezza sui luoghi di lavoro.

La cerimonia di chiusura ha avuto luogo sabato 7 dicembre 2023 presso la Chiesa Avventista di Ragusa, in via Australia.

Dopo gli interventi del sindaco Peppe Cassì e dell’assessore allo sviluppo di comunità Giovanni Iacono con i responsabili del coordinamento ADRA di Ragusa c’è stata la presentazione dei partecipanti al corso ai quali il Sindaco e l’assessore hanno consegnato gli attestati conseguiti.

Il corso di alfabetizzazione per stranieri, che ha avuto inizio lo scorso 12 novembre, è stato mirato all’inserimento nel mondo del lavoro e all’ottenimento degli attestati necessari e obbligatori secondo il D.LGS. 81 del 2008 e SMI inerente alla sicurezza.

In un totale di circa 30 ore si sono forniti i fondamenti di italiano e delle attività specifiche che si andranno a svolgere.

Ai partecipante è stata offerta anche la possibilità di seguire un corso di “addetto alla conduzione di carrelli industriali con conduttore a bordo (Mulettista)”.

Tutti i corsi, gratuiti in quanto totalmente finanziato da ADRA, prevedono, oltre al rilascio di un attestato riconosciuto dalla legge, un’attività inerente la conoscenza del territorio e della città.

“Seguo ogni anno le attività lodevoli di ADRA e della Chiesa Avventista di Ragusa, – ha dichiarato l’assessore allo sviluppo di comunità, Giovanni Iacono – azioni concrete ed efficaci per l’inserimento lavorativo di giovani migranti che imparano un mestiere e hanno tanta voglia e impegno operoso e costruttivo e, acquisendo la dignità dell’onesto lavoro, si integrano e danno valore al patrimonio umano e sociale della città”.

