Il blocco criminale …l’opinione di Rita Faletti

I nemici personali di Putin sono gli oppositori, in patria e fuori. Dal 24 febbraio 2022 sono aumentati di numero, sono i capi di stato e di governo dei paesi occidentali, lo è Joe Biden, non lo è, almeno lui spera, Trump. Ma Trump è imprevedibile. Dunque, lo zar deve confidare nei suoi alleati e nelle opinioni pubbliche, facili da abbindolare, e in singoli partiti e leader di partito, dove sa di trovare quell’appoggio opportunistico utile e poco costoso. Per sopravvivere, gli insetti hanno bisogno di quantità minime di sangue. Lo zar è astuto e consapevole che le opinioni pubbliche sono volatili, bisogna monitorarle con frequenza e trollarle. Per questo c’è la comunicazione, affidata alla propaganda martellante sui social, che tra i fatti reali ne seleziona alcuni e li collega per costruire “verità” semplificate e apparentemente logiche che attecchiscono tra persone con scarsa predisposizione a comprendere realtà complesse e chi di quelle persone si serve per i propri calcoli politici. Il pacifismo e la stanchezza di guerra si aggiungono alla varietà di arnesi che Mosca usa per portare avanti la sua guerra ibrida contro l’occidente e colpire ora questo ora quel paese, secondo i suoi piani. E’ toccato alla Georgia che lo scorso mese è andata al voto per eleggere il primo ministro. Per il Cremlino le legislative sono un’occasione imperdibile per condizionare il futuro di un paese. Smentendo pronostici e aspettative, il partito filorusso fondato dall’oligarca Bidzina Ivanishvili, Sogno Georgiano, ha vinto, e il primo ministro Kobakhidze ne ha subito approfittato per bloccare il processo di adesione all’Ue, tradendo la promessa che anche l’art.78 della Costituzione garantiva. Da oltre una settimana, in tutte le città del paese, i georgiani scendono in strada per manifestare contro procedure di voto poco trasparenti e brogli e chiedono l’annullamento del voto. La stessa presidente uscente ha dichiarato che non lascerà il paese nelle mani di un parlamento illegittimo. In risposta, le Forze dell’ordine e strani individui in nero hanno iniziato ad attaccare i manifestanti con i metodi classici dei governi autoritari: pestaggi, arresti e persino incursioni nelle sedi dei partiti di opposizione. E’ in corso una soppressione che soffoca la legittima aspirazione di un paese indipendente ad avere un futuro in Europa. Il primo ministro tira dritto e minaccia di appellarsi alla Corte costituzionale perché cancelli i partiti delle opposizioni, mentre il padrone di Sogno Georgiano, sicuro di interpretare la volontà di Putin, dichiara di aver già deciso “all’unanimità” di nominare il nuovo presidente, la “perfetta incarnazione dell’uomo georgiano”: difenderà gli interessi della Georgia (ovvero di Mosca) contro le infiltrazioni straniere. La solita canzoncina intonata da fantocci comprati e posizionati laddove più comoda allo zar. La piovra russa allunga i tentacoli su potenziali prede, scommettendo sulle proprie capacità mimetiche e di inganno e se necessario sulla forza. Lo ha fatto in due province della Georgia nel 2008, prendendosi Ossezia del sud e Abkhazia in attesa di prendersi il resto del paese. Ha tentato il colpo maestro in occasione delle recenti presidenziali in Romania, dove stava per vincere la sua sfida contro l’Europa, ma ha fallito ed è stato smascherato. Calin Georgescu, candidato indipendente di estrema destra, filorusso, grande ammiratore dello zar e negatore della guerra in Ucraina, ha vinto sorprendentemente al primo turno superando i due candidati favoriti. Quasi sconosciuto alla maggioranza degli elettori e dato appena al 10 per cento, la Corte costituzionale romena ha annullato le presidenziali e la Procura ha avviato indagini per chiarire l’origine sospetta dei finanziamenti della campagna elettorale e dell’avanzata incredibile di Georgescu grazie ai 25000 account su Tik Tok e Telegram. Rapporti di intelligence rivelano il ruolo giocato dalla Russia e i giudici hanno stabilito di far ripetere l’intero processo elettorale per assicurare legalità e correttezza. E’ la prima volta che succede. Al punto in cui siamo, è da chiedersi se l’Europa prenderà finalmente atto della natura di Putin e delle sue mire espansionistiche non limitate all’Ucraina e delle sfide nazionali e globali alle quali è messa di fronte dal blocco delle autocrazie, pronte a compattarsi nei momenti di difficoltà. Lo prova la fuga ignominiosa del criminale Assad a Mosca. Oggi, in Siria, un popolo vessato dalla brutalità di bombe chiodate, esecuzioni di massa, assedi, fame e torture inflitte dall’amicizia omicida di Iran, Russia e Hezbollah, grida “siamo liberi”. Cosa siamo disposti a fare, noi europei, per la libertà?

Salva