Caruso. Infiltrazioni di acqua, chiude l’auditorium Mariele Ventre di Ragusa

“Ho appreso con rammarico che, nella giornata di ieri, il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Quasimodo-Ventre è stato costretto a chiudere e a disporre l’inibizione all’uso dell’auditorium Mariele Ventre. La decisione dopo avere constatato che gli interventi effettuati la scorsa settimana dalla ditta incaricata dal Comune non hanno sortito gli effetti sperati: a seguito delle ultime precipitazioni, infatti, è stato appurato che le ataviche problematiche legate alle infiltrazioni d’acqua sono ancora presenti”. E’ quanto sottolinea la consigliera comunale di Ragusa, Rossana Caruso, dopo avere preso contezza, in proposito, della nota diffusa ai genitori, ai docenti e al personale Ata dal dirigente scolastico in questione. “Una richiesta di messa in sicurezza della struttura – continua Caruso – è stata richiesta dallo stesso preside all’ufficio tecnico dell’ente di palazzo dell’Aquila considerato che, tra l’altro, questo spazio è l’unico disponibile, stante l’attuale chiusura del Perracchio per manutenzione, per consentire momenti di convivialità che, avvicinandosi il periodo natalizio, sono sempre più probabili e direi anche necessari. Mi unisco anch’io a questa sollecitazione e mi attiverò sin dalle prossime ore affinché l’istanza proveniente dall’istituto comprensivo possa essere presa in debita considerazione in tempi rapidi. Condivido la scelta del preside di non sottoporre al benché minimo rischio le famiglie e gli studenti, oltre al personale. E mi auguro che una soluzione possa essere individuata in tempi adeguatamente rapidi”.

