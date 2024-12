Sconcerto del PD sull’operato del Commissario straordinario Cocco

Il Partito Democratico di Modica esprime sconcerto per quanto emerso in merito all’operato del Commissario straordinario, nominato dall’Assessorato Regionale degli Enti Locali, per l’approvazione del bilancio comunale di previsione del 2023. A distanza di oltre un anno e mezzo dalla sua nomina, il Commissario non ha ancora assolto al suo dovere primario: l’approvazione del bilancio preventivo, uno strumento cruciale per garantire la sostenibilità finanziaria e il funzionamento dell’Ente. Un ritardo ingiustificabile nella drammatica condizione finanziaria dell’Ente, che contemporaneamente è tenuto a corrispondergli la relativa indennità. Ma ciò che è ancora più grave e inaccettabile – scrive il segretario del PD Salvatore Poidomani – è l’atteggiamento del Commissario, che sembra aver abdicato al suo ruolo di garante della legalità e della trasparenza per assumere, nei fatti, una posizione politica. Addirittura, negli ultimi giorni, avrebbe chiesto alla sindaca del Comune di Modica di chiedere un rinvio dell’audizione davanti alla Corte dei Conti, sconfinando così palesemente nei compiti spettanti all’amministrazione comunale. Questo atteggiamento mina profondamente la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Un commissario straordinario, figura chiamata a operare con rigore, imparzialità e senso dello Stato, non può e non deve diventare parte attiva di una gestione politica che, nei fatti, sta portando la nostra città verso il baratro. Il Partito Democratico di Modica denuncia con forza questa deriva e chiede un intervento dell’Assessorato Regionale degli Enti Locali. Nel frattempo, continuerà a vigilare con determinazione, opponendosi a ogni tentativo di strumentalizzazione politica e chiedendo con forza che venga restituito ordine e legalità alla gestione del Comune.

