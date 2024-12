80 anni fa i “Moti del Non Si Parte”. Sabato la cerimonia a Palazzo San Domenico

E’ tutto pronto per la cerimonia di consegna dell’Ercole di Cafeo all’architetto Angelo Nicosia. Sabato alle 11:30 presso l’Aula Consiliare di Modica, il Sindaco consegnerà nelle mani di colui che salvò il Comune di Modica dalle fiamme il 15 dicembre del 1944, al termine di una giornata convulsa che vide l’assalto di una folla inferocita alla sede del potere politico per bruciare le cartoline rosa di richiamo alle armi. L’allora quasi 18enne studente dell’Archimede non esitò ad arrampicarsi sul prospetto principale di Palazzo S.Domenico e a sfondare con un pugno una delle vetrate permettendo poi agli altri soccorritori di intervenire e domare le fiamme. Ad 80 anni esatti da quel momento, la Città di Modica vuole celebrare la figura dell’architetto Nicosia, oggi 98enne, che arriverà da Palermo accompagnato dai figli e dai nipoti. La cerimonia, moderata dal giornalista Salvatore Cannata, sarà aperta da un intervento dello storico Prof. Giuseppe Barone che presenterà il quadro storico nel quale nacquero e scoppiarono i “Moti del non si Parte”. Ci sarà quindi l’intervento di Giuseppe Ragona, autore di una tesi universitaria basata sul diario scritto a suo tempo dall’Architetto Nicosia, e quindi il discorso del premiato. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

