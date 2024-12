Campagna Scuola Avis: oggi ad ESFO si parla dell’importanza della donazione

L’importanza della donazione. La consapevolezza di un piccolo gesto che può portare a grandi risultati. I miti e le fake news da sfatare. Di questo e di tanto altro si è parlato questa mattina presso la sede ESFO di Modica grazie al progetto “Campagna Scuola Avis” organizzato dalla sede di Modica dell’Avis che vede la partecipazione del Dott. Carmelo Ricca, del consigere Avis Carmelo Avola e di Sara Tortorici, ex volontaria di servizio civile Avis. Un progetto di straordinaria valenza perchè avvicina i più giovani, potenziali donatori nell’immediato futuro, ad un argomento di cui spesso si ignorano tanti particolari. Il Dott. Ricca ha intrattenuto gli studenti dell’Esfo spiegando cosa vuol dire donare, quanto può rappresentare questo gesto per chi ne ha bisogno e dei numeri che sono sempre positivi per la sede di Modica. Entrando nello specifico, è stata spiegata anche la differenza tra sangue e plasma, si è parlato di malattie trasmissibili attraverso lo scambio di fluidi corporei, di quanti e quali siano i vantaggi per il donatore in materia di prevenzione, dell’importanza di uno screening continuo e costante. I ragazzi hanno apprezzato tantissimo il momento rivolgendo ai relatori diverse domande e soprattutto facendo il gesto più importante: molti di loro si sono iscritti come donatori e non appena raggiunta la maggiore età potranno cominciare a fare del bene al prossimo.

