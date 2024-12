Ispica. Festa grande per il sacerdozio di don Andrea Bonomo

Sabato 7 dicembre 2024, alle 9:30, nella chiesa Madre San Bartolomeo di Ispica, il vescovo di Noto, mons. Salvatore Rumeo, ordinerà sacerdote il diacono don Andrea Bonomo, originario della parrocchia Madonna delle Grazie in Ispica.

Si tratta della seconda ordinazione presbiterale del vescovo Rumeo, in quasi due anni di ministero episcopale nella Diocesi di Noto.

“Ringrazio il Signore per il dono del sacerdozio di Andrea – ha dichiarato il Presule netino per mezzo dell’ufficio diocesano per le comunicazioni sociali – Un altro lavoratore nella vigna del Signore. Nella nostra Chiesa! Preghiamo perché don Andrea possa annunciare il vangelo di Cristo con semplicità di vita e stare in mezzo al popolo di Dio con dedizione, premura e vicinanza. Possa spendersi con cuore mite, umile e misericordioso – ha ancora affermato Mons. Rumeo – Il sacerdote è uomo di Dio e come tale deve servire la comunità fino alla fine. E il Signore conceda alla nostra Chiesa sante e numerose vocazioni”.

Don Andrea ha ricevuto l’ordinazione diaconale lo scorso 2 luglio, nella sua parrocchia di origine, Madonna delle Grazie.

Entrato nella comunità del Propedeutico del seminario vescovile di Noto, dopo aver completato gli studi classici, ha compiuto gli studi teologici a Catania.

Tra le sue esperienze pastorali, il servizio all’Ospedale di Noto e Avola e quello al Carcere di Noto.

