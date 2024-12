La Capitaneria di Porto di Pozzallo festeggia la ricorrenza di “Santa Barbara”

La Chiesa della Madonna del Rosario nel Comune di Pozzallo ha fatto da cornice, stamani, alla messa per la ricorrenza di Santa Barbara, patrona della Marina Militare. La celebrazione della Santa Messa, officiata da Mons. Salvatore Rumeo, Vescovo della Diocesi di Noto, si è svolta alla presenza delle massime Autorità civili e militari della Provincia di Ragusa nonché dell’Associazione dei Marinai d’Italia. Al termine della cerimonia, il Comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo, Capitano di Fregata Luigi Vincenti, nel ringraziare tutti gli intervenuti, ha rivolto il suo personale messaggio di riconoscenza al personale militare e civile della Capitaneria di Porto di Pozzallo e dell’Ufficio Locale Marittimo di Scoglitti, per le variegate e complesse attività svolte nel corso dell’anno per assicurare le attività di competenza, anche quando chiamati ad intervenire per far fronte a situazioni di emergenza e per prestare soccorso a chiunque si trovi in difficoltà operando con senso del dovere e passione. Un ringraziamento particolare è stato poi rivolto alle famiglie del personale della Guardia Costiera pozzallese che quotidianamente condividono e supportano l’impegno dei loro congiunti. In chiusura, è stato ricordato l’impegno dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia nel custodire i valori, le tradizioni marinaresche che rappresentano un punto di riferimento per il personale in servizi

