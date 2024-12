Ragusa. Finanziato il progetto “Ricomincio da me” collegato alle politiche giovanili e al Servizio Civile Universale

“Le buone pratiche vengono premiate e il Comune di Ragusa ha ottenuto un contributo da 160 mila euro per un progetto sulle Politiche giovanili.

Dopo essere stato riconosciuto da Anci come uno tra i 154 comuni d’Italia virtuosi per le Politiche giovanili grazie alle azioni messe in campo durante il primo mandato, il nostro Ente è stato confermato destinatario di uno specifico finanziamento nell’ambito dell’Avviso LINK! “Connettiamo i giovani al futuro”, un’iniziativa cofinanziata dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri e l’Anci – fondo per le Politiche Giovanili anni 2020 – 2021.

Il progetto finanziato si chiama “Ricomincio da me”, dichiara il Sindaco Peppe Cassì, e fu presentato nel gennaio 2023 dall’ex assessore Clorinda Arezzo e dall’attuale assessore Simone Digrandi.

Nell’organizzazione delle attività progettuali sono adesso coinvolte anche le attuali assessore Elvira Adamo e Catia Pasta, con il Comune capofila di un partenariato costituito con Fondazione San Giovanni Battista, L’Argent A.P.S. E.T.S., Cooperativa Sociale Proxima A.r.l., Ass. ItaliaCamp, Logos Società Cooperativa.

Il progetto, verrà presentato ufficialmente nel corso del mese di gennaio e si rivolge a giovani tra i 14 e i 35 anni residenti nella città di Ragusa”.

Salva