Alleanze in gioco tra autocrati…l’opinione di Rita Faletti

Per quanto l’asse delle autocrazie reggerà? Le guerre in Ucraina e Medio oriente sono state finora il collante tra paesi che si detestano ma hanno bisogno l’uno dell’altro per preservare il proprio potere e sconfiggere il nemico comune: il mondo democratico e i suoi valori. Il momento è favorevole. La politica estera americana sta per prendere una nuova direzione con Trump alla Casa Bianca. L’isolazionismo, ammesso che si attui come ha promesso il presidente eletto, aprirà vuoti che i più abili cercheranno di riempire con la conseguenza che nella giostra delle alleanze alcuni partecipanti potrebbero entrare sostituendosi ad altri, in un gioco di equilibri variabili. Un filo lega Ucraina e Israele, parti della stessa storia e della stessa guerra che si combatte in due aree geografiche diverse ma per lo stesso motivo. Motivo che sfugge all’occidente, manco si trattasse dell’enigma della Sfinge e invece è chiaro come il giorno: i dittatori vogliono governare il mondo e farlo uniti aiuta. L’ “alleanza dura come la roccia” tra Xi Jinping e Putin, presidenti di due paesi che storicamente non si sono mai amati, è un esempio di intesa tattica in funzione anti-americana e anti-occidentale. Nonostante l’apparente neutralità di Pechino, la collaborazione con Mosca nella guerra contro l’Ucraina esiste e si è intensificata. Non solo la Cina invia attraverso triangolazioni materiale bellico tra cui droni fabbricati nello Xinjiang dagli uiguri, ma compie in prima persona azioni di sabotaggio. I due cavi sottomarini per le telecomunicazioni, che nel Mar Baltico collegano la Finlandia alla Germania e la Svezia alla Lituania, in base a indagini condotte da quei paesi, sono stati tranciati da una nave cargo cinese, unica ad essere stata intercettata in quelle acque prima del sabotaggio. Partita da un porto russo e diretta a Port Said in Egitto, ha utilizzato il metodo con il quale, lo scorso anno, la New Polar Bear battente bandiera di Hong Kong, ha danneggiato il gasdotto Balticconnector, trascinando l’ancora per decine di miglia. Una Cina sempre più aggressiva ha rapporti stretti anche con il regime islamista iraniano. A Gaza, l’Idf ha trovato grandi quantità di armi moderne e attrezzature militari cinesi e non è un mistero che i tunnel della sofisticatissima e costosissima rete sotterranea della Striscia sono stati costruiti con la consulenza di ingegneri dell’Esercito popolare. Non bastasse, Tik Tok, controllata dal Partito comunista cinese, usa i suoi potenti algoritmi per diffondere propaganda contro Israele. L’asse anti-occidentale sarebbe incompleto senza Kim, il dittatore nordcoreano che ha espresso pieno sostegno alla guerra di “autodifesa” di Mosca contro Kyiv e condannato Stati Uniti e Occidente per aver concesso all’Ucraina di usare missili contro il territorio russo. Ultimo regalo di Pyongyang a Mosca sono i 12mila soldati mandati a farsi ammazzare nel Kursk, che nella scala di valori di Kim Jong-un occupano una posizione inferiore a quella della sua collezione di auto extralusso. Da Mosca a Pechino da Teheran a Pyongyang, la rete delle autocrazie è determinata a colpire l’occidente con ogni mezzo, ma non possiede il potere divinatorio. Nessuno immaginava infatti che la guerra civile congelata in Siria da quattro anni riesplodesse, mettendo nuovamente a rischio il regime di Assad, già salvato una volta da russi e iraniani. Fatto sta che formazioni di ribelli sunniti filo turchi, anti russi e anti cinesi, hanno occupato nottetempo la seconda città più grande del paese, Aleppo, dopo aver disperso le forze governative che nella fuga hanno abbandonato dietro di sé carri armati e munizioni. Le milizie ribelli guidate dal generale Hayat Tahir al Sham, in passato una costola di al-Qaeda, hanno alzato la testa approfittando della guerra di Putin in Ucraina e del colpo durissimo assestato a Hezbollah da Israele nella guerra in Libano. La rapidità dell’azione e l’organizzazione fanno pensare che dietro di loro si muova la Turchia di Erdogan che potrebbe voler rispolverare il suo piano di chiudere definitivamente i conti con i curdi del Rojava. “Sconfiggeremo i terroristi con l’aiuto dei nostri amici”, ha detto Assad, ed è volato a Mosca. Ma l’intervento dell’aviazione russa e delle forze speciali iraniane di al Quds ha fallito nell’impresa di fermare i ribelli diretti verso Homa, nel sud della Siria. Ankara, che ha il controllo politico e militare su ampie zone del nord-est e del nord-ovest siriani, è rimasta a guardare. Il suo nuovo attivismo potrebbe rimettere in discussione l’allineamento con Mosca e Teheran, raggiunto nel 2022. La Russia è preoccupata per le sue basi navali di Tartus e Latakia in Siria, cruciali per esercitare pressioni sul Mediterraneo e sul fronte Nato e Ue. Le monarchie del Golfo, ostili al dittatore Assad e al suo protettore iraniano, temono la rinascita dell’Isis, benché a rivendicare il successo di questi giorni siano le milizie legate ad al-Nusra, vicine ad al-Qaeda. Israele, che aveva bombardato ripetutamente tra il Golan, Damasco e Palmira, avverte Assad: se aiuterà Hezbollah a riorganizzarsi e trasferire armi provenienti dall’Iran, la pagherà. La Cina esprime il suo sostegno ad Assad che incolpa gli Stati Uniti di voler “ridisegnare la mappa della regione” e l’Iran incolpa Israele. I nemici non cambiano, le alleanze, indebolite, potrebbero, grazie alla resistenza di Kyiv e la guerra di Israele. Europa al palo.

