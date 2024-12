Dirigente scolastica finisce in ospedale, colpita da un alunno

Noto – Quando si dice che non c’è più rispetto per le persone più grandi o per le istituzioni. È successo a Noto, dove un ragazzino di 14 anni, pare abbia colpito con un pugno la preside dell’istituto comprensivo Maiore di Noto. L’alunno di terza media, da quanto si è appreso, sembra aver lanciato una sedia dalla finestra per poi essere portato dalla Dirigente scolastica, dove, non si sa per quale ragione, avrebbe colpito la dirigente, che è stata costretta a recarsi in ospedale per le cure mediche. Per gli accertamenti di quanto è accaduto sono intervenuti i carabinieri.

