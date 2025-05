Premio Nazionale “Principi della Cultura” al Presidente del Consiglio comunale di Modica

Il Presidente del Consiglio comunale di Modica, Mariacristina Minardo, è stata insignita del Premio Nazionale “Principi della Cultura”. L’avv. Minardo, è stata premiata ieri a Pozzallo come uno dei più illustri rappresentanti della città di Modica. “Per il suo brillante impegno sociale e politico al servizio di tutti, per la straordinaria capacità comunicativa, per la rara sensibilità m e per le spiccate doti umane”. Profondamente onorata e grata – ha dichiarato il Mariacristina Minardo – di essere stata tra i destinatari di questo importare e prestigioso Premio Nazionale Principe della Cultura. Un riconoscimento importante che mi gratifica e mi incoraggia a proseguire nel mio impegno in questa direzione. Ancor più motivo di ulteriore arricchimento personale, professionale e valoriale. Non un traguardo ma un punto di partenza, un punto di forza per nuove ed ulteriori future sfide ed opportunità di crescita. Esprimo nuovamente grande apprezzamento per il riconoscimento ricevuto.

Salva