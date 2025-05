Congresso PD in corso anche in provincia di Ragusa, Dipasquale: “Crescono entusiasmo e partecipazione”

Ragusa – Procede con grande partecipazione e vivacità la fase congressuale del Partito Democratico anche in provincia di Ragusa. La procedura, avviatasi nei circoli territoriali l’altro ieri a Modica, culminerà giovedì 22 maggio alle ore 19 presso la sede di Piazza del Popolo a Ragusa, con l’assemblea provinciale. Quest’ultima rappresenta la tappa conclusiva di un percorso di confronto e discussione che vedrà il suo ultimo appuntamento con il congresso di circolo di Chiaramonte Gulfi il prossimo 20 maggio. Oggi il congresso si è celebrato a Giarratana, Monterosso Almo e a Scicli e l’affluenza ha raggiunto il’75% degli iscritti. Domani a Santa Croce Camerina e a Comiso, lunedì a Vittoria, Ispica e Ragusa.

“Il Partito Democratico in provincia di Ragusa – commenta Dipasquale – registra con soddisfazione una massiccia adesione alla fase congressuale con un particolare e significativo coinvolgimento di tantissimi giovani e lì dove le operazioni sono già concluse l’affluenza è stata altissima. I congressi sono un’importante occasione per affrontare una vasta gamma di temi cruciali per il futuro dei territori, riprendendo e approfondendo le discussioni avviate nella fase pre-congressuale. Nonostante le diverse sensibilità e posizioni che animano il dibattito interno, emerge con forza un solido nucleo di temi condivisi e prioritari: dalla sanità all’ambiente, dalle infrastrutture allo sviluppo, passando per le politiche per il lavoro e il sostegno alle piccole e medie imprese artigianali, commerciali, agricole e zootecniche, fino alle questioni di sicurezza e ordine pubblico e al fondamentale sostegno alle fasce più deboli della nostra società.

Il filo conduttore di questo processo congressuale è la volontà di costruire insieme un futuro più solido e vicino alle esigenze concrete dei cittadini. In questo senso – conclude – si sottolinea l’importanza di edificare un partito che, partendo dai territori, si ponga con forza a difesa della Pace, contro la guerra e contro ogni forma di discriminazione”.

