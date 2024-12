Ragusa. Gaetano Iachelli rieletto presidente della Federazione Medico Sportiva Regionale Sicilia

Domenica scorsa a Ragusa, si è svolta l’Assemblea ordinaria elettiva della Federazione Medico Sportiva Regionale Sicilia per il rinnovo delle cariche federali. Gli esiti delle elezioni hanno visto rieletto a Presidente regionale Gaetano Iachelli per il secondo quadriennio consecutivo. Vice Presidente è stato eletto il dr. Scordo di Palermo. I tre consiglieri eletti sono Milardi (ME), Peritonno (CL), e Testone (AG).

La relazione programmatica del Presidente, Iachelli, approvata da tutti i Presidenti Provinciali, ha posto come obiettivi la formazione, la ricerca e la promozione legislativa in riferimento all’attuazione in Sicilia delle palestre della salute.

