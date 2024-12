L’Avimecc Volley Modica in palestra per preparare la sfida casalinga con Castellana

Archiviato con soddisfazione il successo del “PalaVitaletti” contro Sabaudia, l’Avimecc Modica si gode il momento di forma che sta attraversando, ma da oggi torna in palestra per prepararsi al ritorno al “PalaRizza” dopo due trasferta consecutive, dove domenica prossima alle 18 riceverà la visita della BCC Tecbus Castellana Grotte.

Un match da prendere con le pinze perchè la formazione pugliese è in un momento di crisi e vuole uscirne al più presto.

Modica, dal suo canto, guarda in casa propria e lavorerà sempre con determinazione per cercare di migliorare ancora e continuare la striscia positiva che nel giro di tre settimane ha permesso a Raso e compagni di risalire la china portandosi dall’ultima posizione in graduatoria fino al sesto posto.

“Sono veramente soddisfatto della prova che i ragazzi hanno fornito a Sabaudia – commenta coach Enzo Distefano – perchè contro una squadra forte in tutti i reparti e in un campo dove sarà difficilissimo per tutti fare punti, è stato un successo di gruppo, grazie a una prova soprattutto caratteriale e mentale. Sapevamo di avere di fronte una squadra insidiosissima che aveva voglia di riscattare davanti al suo pubblico la brutta sconfitta di Reggio Calabria. Sabaudia, infatti, ha mostrato subito i muscoli e ci ha messo in difficoltà in battuta, ma tutti gli atleti in campo hanno dimostrato di essere di categoria superiore e in particolare Ruiz, Mazzon e Onwuelo che sono riusciti a metterci in difficoltà in ricezione. Sapevamo che questo era il loro punto di forza e nel primo set non siamo riusciti a contenerli. Nel secondo set dopo aver sofferto fino al 18/10 – continua – è venuto fuori il nostro orgoglio e la voglia di non arrendersi allo strapotere di Sabaudia e con Padura Diaz, che alla fine metterà a referto 33 punti, siamo riusciti a recuperare il gap e a vincere il parziale. Il terzo e quarto set sono stati molto equilibrati, ma siamo riusciti a controllare il gioco. Matani e Barretta hanno messo a terra palloni importanti e sono stati quasi perfetti a muro certificando che la nostra fase break continua a essere l’arma vincente. Non posso che fare i miei complimenti ai ragazzi – conclude Enzo Distefano – che hanno lavorato duro e hanno avuto la mentalità giusta che di partita in partita stanno riuscendo mettere in campo”.

Salva