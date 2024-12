Mezzo pesante travolge scooter, giovane in fin di vita

Siracusa: Grave incidente stradale sulla Statale 114 tra Priolo e Siracusa, a scontrarsi un camion e uno scooter, ad avere la peggio è stato il giovane che era alla guida dello scooter. Subito soccorso dai sanitari del 118, che hanno riscontrato la gravità in cui versava il giovane, e deciso il trasferimento in elisoccorso al Cannizzaro di Catania. Il giovane centauro sta lottando tra la vita e la morte. Un incidente, secondo alcuni testimoni, dai contorni un po’ strani, tanto da indurre le forze dell’ordine ad interrogare alcuni dei testimoni e il conducente del camion per cercare di determinare cause e eventuali responsabilità. Il traffico ha subito forti rallentamenti.

